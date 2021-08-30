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  • Универсал Logan в новом поколении стал отдельной моделью: это Jogger с «внедорожным» обвесом

Универсал Logan в новом поколении стал отдельной моделью: это Jogger с «внедорожным» обвесом

30.08.2021 2481 0 1

Речь идет о новинке принадлежащей компании Renault марки Dacia. Моторную гамму модель, скорее всего, разделит с родственными седаном и хэтчбеком.

 

Новый семейный автомобиль румынский бренд Dacia анонсировал еще в июле, и уже тогда было понятно, что к премьере готовят универсал на базе Logan третьего поколения. Теперь же выяснилось, что новинку решено позиционировать в качестве отдельной модели: ее назвали Jogger. Как рассказали в компании, выбор на это имя пал из-за его простоты, к тому же суффикс «er» роднит универсал с кроссовером Duster. Онлайн-презентацию проведут 3 сентября, а публичная премьера состоится 6 сентября на автосалоне в Мюнхене (туда выставка переехала из Франкфурта). Ну а получить первое представление о машине можно, разглядывая ее тизеры.

Dacia Jogger – это универсал повышенной вместимости с высокой крышей, то есть его сделали в стиле Logan MCV первой генерации, который стал донором для нашего Lada Largus. Скорее всего, новая румынская «пятидверка» еще отличится увеличенными длиной и колесной базой. Кроме того, официально объявлено, что Jogger предложат как с пяти-, так и с семиместным салоном. Напомним, «второй» Dacia Logan MCV был «традиционным» универсалом с почти аналогичным тогдашнему седану расстоянием между осями и двухрядным салоном (европейский рынок тот «сарай» уже покинул).

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Также на тизерах видно, что у Jogger есть «кроссоверный» обвес, плюс в установленные на крыше рейлинги встроены поперечины, которые раскладываются без особых усилий. А еще в релизе подчеркивается, что универсал подходит для поездок за город, так что пока непонятно, будет ли у него «обычная» версия без неокрашенного пластика по кругу (предшественник был доступен и в виде «кроссовера» Stepway, и в виде стандартного «сарая»). Наконец, модели достались вертикальные задние фонари и подъемная багажная дверь (такая была у «второго» Logan MCV, тогда как у Логана MCV первой генерации – и российского Ларгуса – распашные створки).

Салон не засвечен, впрочем, внутри Dacia Jogger наверняка повторил родственные Logan-седан и хэтч Sandero, стало быть, ждем «парящий» планшет мультимедиа-системы. В остальном список оборудования тоже, вероятно, будет идентичным: родственникам в топ-версиях положены климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида и система мониторинга «слепых» зон.

С «четырехдверкой» и хэтчбеком Jogger должен, по идее, разделить и моторную гамму: европейцам «бюджетники» Dacia сегодня доступны с бензиновыми трехцилиндровыми «атмосферником» 1.0 SCe (65 л.с.) и турбомотором 1.0 TCe (90 л.с.), еще есть газовая 100-сильная модификация. Коробки (в зависимости от двигателя) — пяти- или шестиступенчатая «механика», вариатор.

Dacia Logan MCV первого и второго поколений
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Dacia Logan MCV первого и второго поколений
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Dacia Logan MCV первого и второго поколений
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На данный момент нет информации о том, появится ли такой универсал в линейке материнской компании Renault.

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