Семиместный брат Logan нового поколения: премьера в сентябре

Принадлежащая Группе Renault румынская марка Dacia анонсировала трехрядную модель. Несмотря на то, что до презентации всего пара месяцев, на рынок новинка, скорее всего, выйдет лишь в следующем году.

Компания Dacia объявила о том, что 3 сентября она проведет онлайн-презентацию нового семейного семиместного автомобиля, а 6 числа того же месяца модель покажут на выставке IAA Mobility в Мюнхене (туда шоу переедет из Франкфурта). Свой анонс марка сопроводила парой картинок, на одной из которых запечатлены сразу несколько машин, прикрытых нарисованными «пологами» с новой фирменной эмблемой. Дело в том, что на автосалоне также продемонстрируют весь актуальный модельный ряд Dacia, и пока сложно сказать, какой из засвеченных автомобилей и есть та самая мировая премьера (вроде бы больше остальных похож тот, что второй слева на общем изображении, плюс машина на отдельной картинке). Впрочем, и так понятно, что это будет универсал на базе Logan третьего поколения: замаскированную «пятидверку» уже ловили во время испытаний.

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Судя по шпионским фото, Dacia готовит универсал повышенной вместимости с высокой крышей, то есть в стиле Logan MCV первой генерации, который стал донором для нашего Lada Largus. Скорее всего, новая румынская «пятидверка» отличится не только длиной, но и растянутой колесной базой. Напомним, «второй» Dacia Logan MCV был «традиционным» универсалом с почти аналогичным тогдашнему седану расстоянием между осями и двухрядным салоном (европейский рынок тот «сарай» уже покинул).



Dacia Logan MCV первого поколения (дебютировал в 2006-м)

На данный момент неизвестно, как марка будет позиционировать свежий универсал: в качестве Logan MCV третьего поколения или как совершенно новую модель с другим именем. К слову, некоторые «старосветские» СМИ и вовсе считают, что новинка окажется Lodgy следующей генерации. Последний автомобиль – это трехрядный компактвэн, его выпускают с 2012 года.



Несмотря на то, что премьеру Dacia проведет уже в сентябре, до европейских дилеров модель, вероятно, доберется только в 2022-м – по крайней мере, именно на этот год заявлена некая новинка марки в опубликованном ранее плане развития. А к 2025 году подоспеет совершенно новый кроссовер Dacia – серийное воплощение концепта Bigster.

Dacia Logan MCV второй генерации и компактвэн Dacia Lodgy 1 / 3 Dacia Logan MCV второй генерации и компактвэн Dacia Lodgy 2 / 3 Dacia Logan MCV второй генерации и компактвэн Dacia Lodgy 3 / 3

Между тем у Renault в Мюнхене тоже будет мировая премьера: там представят серийный электромобиль MeganE (он же Megane e-Tech).

