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Универсал Opel STX показал, как изменится дизайн марки

12.10.2026 432 0 0
Универсал Opel STX показал, как изменится дизайн марки

Эффектный универсал Opel дебютировал в статусе «программного» концепта. Объявлено, что его черты унаследуют будущие серийные модели бренда.

В рамках нынешнего Парижского автосалона концерн Stellantis представил целую россыпь концептов. Мы уже рассказали о компакте Citroen 2CV, он-то точно встанет на конвейер. А эту заметку посвятим новинке Opel/ Vauxhall (под маркой Vauxhall автомобили продают в Великобритании) – универсалу STX Concept (он же Opel Sports Tourer Experimental Concept). Шоу-кар создан для демонстрации дальнейшего развития дизайна бренда, то есть его черты унаследуют будущие модели. При этом концепт подтверждает приверженность компании универсалам. Стало быть, Opel Astra и в следующем поколении будет выпускаться в версии Sports Tourer.

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Фирменный для Opel элемент Vizor на передней части увеличился в размерах и перестал быть черным – он выполнен в цвете кузова. У концепта STX в Vizor интегрированы скошенные диодные «штрихи», они же выполняют роль головной оптики. Эмблема марки тоже светится.

Универсал также получил агрессивный обвес, «мускулистые» бока и необычную корму с горизонтальными фонарями. В заднем бампере еще есть «подвижные» панели: они служат для «оптимизации воздушного потока, снижения сопротивления и повышения устойчивости».

Интерьер пока не показали. Но в Opel отметили, что салон продолжит дизайнерские идеи, заложенные в предыдущих концептах. Речь идет о шоу-каре Opel Experimental из 2023 года и прошлогоднем прототипе Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo.

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Размеры тоже еще не раскрыты, не рассказали в Opel и о силовой установке. Известно лишь, что универсал STX Concept – разумеется – представляет собой электрокар, и что у него есть полный привод. Заявленная максимальная скорость – более 200 км/ч.

Ожидается, что серийная модель Opel/Vauxhall с дизайном по мотивам STX Concept появится уже в следующем году.

универсал авторынок Париж электромобиль новинки Opel Vauxhall
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