Универсал Zeekr 007GT от Geely: новые фото и подробности

Стильную электрическую пятидверку марки Zeekr предложат как с задним, так с двухмоторным полным приводом. Технику новинка разделит с родственным седаном Zeekr 007.

Первые фирменные изображения электрического универсала Zeekr 007GT (бренд Zeekr принадлежит компании Geely) выложили в Сеть на прошлой неделе. А теперь в базу Минпрома КНР внесли сертификационные снимки, вдобавок стали известны основные характеристики модели. Напомним, ближайшим родственником пятидверки является седан Zeekr 007, дебютировавший в Поднебесной под конец 2023 года. Ну а GT в названии новинки расшифровывается как Grand Tour.

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От четырехдверки универсал Zeekr 007GT отличается не только кормой – у него собственный передний бампер и более рельефный капот, а на крыше установлены рейлинги. Для новинки предусмотрена двухцветная окраска кузова. Универсалу положены 19- или 20-дюймовые колеса.

Очевидно, что, как и электроседан, пятидверка построена на платформе PMA2+, которая представляет собой доработанный вариант «тележки» SEA. Zeekr 007GT тоже имеет 800-вольтовую электросистему, плюс для него тоже предусмотрен лидар. Габариты универсала: 4864/1900/1445 мм, колесная база – 2925 мм. Для сравнения, длина родственного седана Zeekr 007 равна 4865 мм, ширина – те же 1900 мм, высота – 1448 или 1450 мм (в зависимости от версии), расстояние между осями – 2928 мм. Объем багажника пятидверки пока не раскрыт. Показатель седана – 462 литра.

Изображений интерьера Zeekr 007GT все еще нет. Впрочем, внутри пятидверка наверняка повторила четырехдверную версию, то есть тут установили лаконичную переднюю панель, двухспицевый руль, отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.

Официальные изображения Zeekr 007GT 1 / 2 Официальные изображения Zeekr 007GT 2 / 2

Как и Zeekr 007, универсал предложат с задним или двухмоторным полным приводом. Двигатели те же, что у четырехдверки. Базовый Zeekr 007GT получил 422-сильный мотор, а два движка полноприводного универсала вместе выдают 646 л.с. Батареи в сертификате не указаны, но и они, скорее всего, такие же, как у седана: емкостью 75 или 100 кВт*ч.

Родственный электроседан Zeekr 007 1 / 3 Родственный электроседан Zeekr 007 2 / 3 Родственный электроседан Zeekr 007 3 / 3

В Китае старт продаж универсала Zeekr 007GT намечен на второй квартал текущего года. Впоследствии модель должны отправить на экспорт, при этом в некоторых странах она может появиться под именем Zeekr 7GT.