«Упрощённый» Toyota Yaris Cross превратился в Perodua Traz с другим дизайном

Паркетник марки Perodua доступен исключительно с атмосферником 1.5, тогда как исходная модель Тойоты еще бывает в виде гибрида. На выбор предложены две комплектации, плюс доступны аксессуары.

Малайзийская компания Perodua официально представила новый кроссовер, получивший имя Traz. Как и предполагалось, оригинальной разработкой марки модель не является. За основу взяли Toyota Yaris Cross серии AC200, который адресован развивающимся рынкам, хотя в самой Малайзии исходный паркетник пока и не продают. Напомним, в гамме Тойоты еще есть Yaris Cross с заводским индексом XP210, эта модель доступна в Европе, Австралии и Японии. Последний кросс построен на тойотовской платформе GA-B, тогда как «упрощенная» пятидверка Yaris Cross базируется на «тележке» DNGA от Daihatsu. Ну а фирма Daihatsu, в свою очередь, владеет 25% акций Perodua, и модели именно этого японского производителя являются донорами для «малайзийцев» с ДВС.

Исходный Toyota Yaris Cross серии AC200

От исходника кроссовер Traz отличился дизайном. Модели Perodua достались оригинальные радиаторная решетка и бамперы. За доплату предусмотрено несколько стайлинг-пакетов, они включают более внушительный обвес и различные декоративные вставки. Также можно выбрать двухцветную окраску кузова.

Perodua Traz, базовая версия 1 / 2 Perodua Traz, базовая версия 2 / 2

На крыше Perodua Traz нет рейлингов, но при этом паркетник выше донорской Тойоты: 1655 мм против 1615 мм. Остальные габариты у машины совпадают: длина – 4310 мм, ширина – 1770 мм, колесная база – 2620 мм. Паспортный дорожный просвет Perodua Traz – вполне достойные 210 мм. Объем багажника составляет 471 литр.

Perodua Traz 1 / 5 Perodua Traz 2 / 5 Perodua Traz 3 / 5 Perodua Traz 4 / 5 Perodua Traz 5 / 5

Внутри малайзийский кроссовер практически дословно повторил Toyota Yaris Cross. Всего у Traz две комплектации. В базовой X есть тканевая обивка, экранчик на 4,2 дюйма в приборке, мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, кондиционер, шесть подушек безопасности, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Perodua Traz 1 / 6 Perodua Traz 2 / 6 Perodua Traz 3 / 6 Perodua Traz 4 / 6 Perodua Traz 5 / 6 Perodua Traz 6 / 6

В исполнении H появляются электропривод багажной двери с функцией бесконтактного открывания, климат-контроль, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора и ассистент парковки. Беспроводная зарядка – опция. А вот даже обычный круиз-контроль для Traz не предусмотрен, хотя у Toyota Yaris Cross есть адаптивный «круиз».

Perodua Traz

Perodua Traz доступен с безальтернативным бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 106 л.с., который сочетается с вариатором. Аналогичную технику имеет и Toyota Yaris Cross, плюс модель Тойоты бывает в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети). Привод в любом случае только передний.

Кроссовер Perodua Traz оценили в 76 100 – 82 000 ринггитов, что эквивалентно примерно 1,5 млн – 1,6 млн рублей по актуальному курсу.