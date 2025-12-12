Новинки ×
  • «Упрощённый» паркетник Toyota Yaris Cross будут продавать под другим брендом

«Упрощённый» паркетник Toyota Yaris Cross будут продавать под другим брендом

12.12.2025 69 0 0
«Упрощённый» паркетник Toyota Yaris Cross будут продавать под другим брендом

Компактный кроссовер Тойоты перевоплотится в модель марки Perodua. Причем у «малайзийца» будет свой дизайн.

Всего несколько дней назад малайзийская компания Perodua представила электрохэтч QV-E, а уже на подходе еще одна новинка: опубликованы тизеры небольшого паркетника. Никакой информации о кроссовере фирма пока не предоставила, даже его имя еще не объявлено. При этом известно, что презентацию SUV проведут на следующей неделе.

1 / 2
2 / 2

Если электрокар по большей части разработан Perodua самостоятельно, то грядущий паркетник оригинальной моделью марки не будет. Как сообщают местные профильные медиа, основой для него станет Toyota Yaris Cross серии AC200, адресованный развивающимся рынкам, хотя в самой Малайзии исходный кроссовер и не представлен. Напомним, в гамме Тойоты еще есть Yaris Cross с заводским индексом XP210, эту модель продают в Европе, Австралии и Японии.

1 / 2
2 / 2

Toyota Yaris Cross XP210 построен на тойотовской платформе GA-B, тогда как «упрощенный» паркетник базируется на «тележке» DNGA от Daihatsu. А фирма Daihatsu, в свою очередь, владеет 25% акций Perodua, и модели именно этого японского производителя являются донорами для «малайзийцев» с ДВС. Впрочем, вернемся к новому кроссоверу.

У паркетника окажется свой дизайн экстерьера. Новинке Perodua достанутся иные радиаторная решетка и передний бампер. А вот рейлингов на крыше у запечатленной на тизерах машины нет. В салоне же могут заменить материалы отделки.

Toyota Yaris Cross для Таиланда
Toyota Yaris Cross для Таиланда
1 / 3
Toyota Yaris Cross для Таиланда
Toyota Yaris Cross для Таиланда
2 / 3
Toyota Yaris Cross для Таиланда
Toyota Yaris Cross для Таиланда
3 / 3

Технику кроссовер Perodua, вероятно, разделит с Toyota Yaris Cross. Вопрос лишь в том, какую модификацию выберут – чисто бензиновую или гибридную. Первая представлена, например, в Индонезии, такой паркетник имеет атмосферник 1.5 мощностью 106 л.с., который работает в паре с механикой или вариатором. А в Таиланде модель Тойоты бывает только в виде 111-сильного гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с атмосферным 1.5, электромотором и электромеханическим вариатором. Привод в любом случае только передний.

Что же касается имени кроссовера Perodua, то ранее компания зарегистрировала названия Nexis и Traz. Не исключено, что одно из них было зарезервировано как раз для нового SUV.

кроссовер Малайзия авторынок новинки Perodua Toyota Toyota Yaris Cross
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Умная клемма и дедовский диод: как доработать систему IBS, чтобы АКБ заряжалась полностью Трудно поверить, но на вполне современных и высокотехнологичных автомобилях последних трех-пяти лет выпуска владельцы частенько вынуждены натурально бороться с электронными системами, разраб... 604 2 1 11.12.2025
Статьи / Авторынок Liqui Moly удерживает звание самого популярного бренда ГСМ и автохимии в Германии Народное мнение не купить. Автовладельцы в Германии снова выбрали Liqui Moly своим фаворитом: уже пятнадцать лет подряд марка остаётся самым востребованным местным производителем смазочных м... 766 1 0 11.12.2025
Статьи / Выставки Выставка Automechanika Shanghai 2025: «зеленые» тренды и масса «упаковщиков» В Шанхае завершила свою работу крупнейшая азиатская выставка серии «Автомеханика», которая в этом году собрала под своими знаменами более семи тысяч экспонентов, расположившихся на площади в... 3912 0 0 10.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74333 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45087 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16841 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
19 Калужский завод «АГР Холдинга»: перья эму, эффект памяти и восемь футб...
10 Вот и сбывается всё, что пророчится: ДВС вернутся, но это не радует
4 Новый «маленький» Гелендваген: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings