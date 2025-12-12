«Упрощённый» паркетник Toyota Yaris Cross будут продавать под другим брендом

Всего несколько дней назад малайзийская компания Perodua представила электрохэтч QV-E, а уже на подходе еще одна новинка: опубликованы тизеры небольшого паркетника. Никакой информации о кроссовере фирма пока не предоставила, даже его имя еще не объявлено. При этом известно, что презентацию SUV проведут на следующей неделе.

Если электрокар по большей части разработан Perodua самостоятельно, то грядущий паркетник оригинальной моделью марки не будет. Как сообщают местные профильные медиа, основой для него станет Toyota Yaris Cross серии AC200, адресованный развивающимся рынкам, хотя в самой Малайзии исходный кроссовер и не представлен. Напомним, в гамме Тойоты еще есть Yaris Cross с заводским индексом XP210, эту модель продают в Европе, Австралии и Японии.

Toyota Yaris Cross XP210 построен на тойотовской платформе GA-B, тогда как «упрощенный» паркетник базируется на «тележке» DNGA от Daihatsu. А фирма Daihatsu, в свою очередь, владеет 25% акций Perodua, и модели именно этого японского производителя являются донорами для «малайзийцев» с ДВС. Впрочем, вернемся к новому кроссоверу.

У паркетника окажется свой дизайн экстерьера. Новинке Perodua достанутся иные радиаторная решетка и передний бампер. А вот рейлингов на крыше у запечатленной на тизерах машины нет. В салоне же могут заменить материалы отделки.

Технику кроссовер Perodua, вероятно, разделит с Toyota Yaris Cross. Вопрос лишь в том, какую модификацию выберут – чисто бензиновую или гибридную. Первая представлена, например, в Индонезии, такой паркетник имеет атмосферник 1.5 мощностью 106 л.с., который работает в паре с механикой или вариатором. А в Таиланде модель Тойоты бывает только в виде 111-сильного гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с атмосферным 1.5, электромотором и электромеханическим вариатором. Привод в любом случае только передний.

Что же касается имени кроссовера Perodua, то ранее компания зарегистрировала названия Nexis и Traz. Не исключено, что одно из них было зарезервировано как раз для нового SUV.