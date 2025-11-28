«Другой» кроссовер Toyota Yaris Cross получил новую спецверсию Nightshade

Новинки ×
Как водится, особое исполнение компактного паркетника отличилось декором. Оснащение соответствует топовой комплектации, технику менять тоже не стали.

В актуальной гамме Тойоты два разных кроссовера с именем Yaris Cross. В 2020-м дебютировала компактная пятидверка серии XP210, в основу которой легла платформа GA-B, созданная в рамках архитектуры TNGA. Такой паркетник продают в Европе, Австралии, Японии и некоторых странах Южной Америки. А в 2023-м появился Toyota Yaris Cross попроще, с индексом AC200 и на «тележке» DNGA от Daihatsu. Второй кросс представлен в странах Юго-Восточной Азии и на большинстве южноамериканских рынков. Обе модели уже обросли различными спецверсиями. И теперь «упрощенному» Yaris Cross добавили еще одно особое исполнение – Nightshade. Этот вариант адресован Таиланду, его публичную презентацию провели в рамках только что открывшегося там автосалона Motor Expo.

На радиаторной решетке Toyota Yaris Cross Nightshade красуется массивный «брус» в цвет кузова. Таиландское подразделение марки даже придумало отдельное название для такой решетки – Metro Stylish. Особый паркетник также имеет расширенный черный декор. В этом цвете выполнены корпуса наружных зеркал, крыша и установленные на ней рейлинги, окантовка стекол, 18-дюймовые диски, обрамляющие противотуманки вставки, плашка на багажной двери и спойлер. Сам кузов может быть белым или в эксклюзивным для версии Nightshade цвете Cement Gray Metallic.

В салоне – обивка из черной «экокожи». Спецверсия сделана на базе самой богатой комплектации, так что у нее «полный фарш». В списке оборудования Yaris Cross Nightshade значатся: панорамная крыша, мультимедиа-система с планшетом диагональю 10,1 дюйма, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе.

Техника стандартная. В Таиланде кроссовер доступен исключительно в виде гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети), хотя в других странах бывает и «традиционный» Yaris Cross. Силовая установка гибрида включает бензиновый атмосферник 1.5, электромотор и электромеханический вариатор. Суммарная отдача системы – 111 л.с. Привод только передний.

Кроссовер Toyota Yaris Cross Nightshade оценили в 919 000 батов, что эквивалентно примерно 2,2 млн рублей по текущему курсу. Стандартный паркетник стоит от 789 000 батов (1,9 млн рублей).

