Urban Automotive сделала крутой карбоновый пикап на базе Land Rover Defender 110

Новый проект от британского тюнинг-ателье Urban Automotive получил имя Widetrack Avontur, его премьера состоялась в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

В прошлом году ателье Heritage Customs, входящее в состав холдинга AM Group, анонсировало пикап с двухрядной кабиной на базе внедорожника Land Rover Defender 130 и обещала показать его на Фестивале скорости в Гудвуде, но в итоге вместо него свет увидел немного другой проект, а именно пикап с однорядной кабиной на базе коммерческой версии Land Rover Defender 110.

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Widetrack Avontur позиционируется как роскошная конверсия для оригиналов, а не как «рабочая лошадка» — вряд ли кто-либо захочет грузить в отделанный углепластиком кузов навоз или кирпичи. Для превращения Land Rover Defender 110 в пикап инженерам Urban Automotive пришлось внести значительный изменения в силовую структуру кузова и добавить в него дополнительные усилители, чтобы обеспечить достаточную жёсткость после удаления части стоек и крыши.

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Большинство видимых деталей наружной отделки Widetrack Avontur выполнены из карбона, в том числе расширители колёсных арок, новый рельефный капот, задняя стенка кабины и спойлер над ней. Задняя стенка кабины снабжена большим смотровым окном, обеспечивающим отличную обзорность. В кузове есть углепластиковый держатель для бутылок и встроенные подстаканники для пикника. Штатные колёса заменены на новые роскошные 24-дюймовые диски бронзового цвета.

Салон у демо-образца заново обшит кожей и замшей, а стоковые сиденья заменены на спортивные ковши с тонкими спинками. Любой заказчик может заказать индивидуальную отделку салона на свой вкус и кошелёк.

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Какая у пикапа техническая начинка, Urban Automotive не сообщает, но в целом ясно, что она может быть любой из доступных для исходного Land Rover Defender, который, к слову, только что пережил очередное обновление.

Стоимость Widetrack Avontur в пресс-релизе не указана, однако любой желающий уже может оформить предварительный заказ на эту эффектную новинку на сайте компании.