Новинки ×
  • Urban Automotive сделала крутой карбоновый пикап на базе Land Rover Defender 110

Urban Automotive сделала крутой карбоновый пикап на базе Land Rover Defender 110

10.07.2026 979 0 2
Urban Automotive сделала крутой карбоновый пикап на базе Land Rover Defender 110

Новый проект от британского тюнинг-ателье Urban Automotive получил имя Widetrack Avontur, его премьера состоялась в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

В прошлом году ателье Heritage Customs, входящее в состав холдинга AM Group, анонсировало пикап с двухрядной кабиной на базе внедорожника Land Rover Defender 130 и обещала показать его на Фестивале скорости в Гудвуде, но в итоге вместо него свет увидел немного другой проект, а именно пикап с однорядной кабиной на базе коммерческой версии Land Rover Defender 110.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Widetrack Avontur позиционируется как роскошная конверсия для оригиналов, а не как «рабочая лошадка» — вряд ли кто-либо захочет грузить в отделанный углепластиком кузов навоз или кирпичи. Для превращения Land Rover Defender 110 в пикап инженерам Urban Automotive пришлось внести значительный изменения в силовую структуру кузова и добавить в него дополнительные усилители, чтобы обеспечить достаточную жёсткость после удаления части стоек и крыши.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Большинство видимых деталей наружной отделки Widetrack Avontur выполнены из карбона, в том числе расширители колёсных арок, новый рельефный капот, задняя стенка кабины и спойлер над ней. Задняя стенка кабины снабжена большим смотровым окном, обеспечивающим отличную обзорность. В кузове есть углепластиковый держатель для бутылок и встроенные подстаканники для пикника. Штатные колёса заменены на новые роскошные 24-дюймовые диски бронзового цвета.

Салон у демо-образца заново обшит кожей и замшей, а стоковые сиденья заменены на спортивные ковши с тонкими спинками. Любой заказчик может заказать индивидуальную отделку салона на свой вкус и кошелёк.

1 / 2
2 / 2

Какая у пикапа техническая начинка, Urban Automotive не сообщает, но в целом ясно, что она может быть любой из доступных для исходного Land Rover Defender, который, к слову, только что пережил очередное обновление.

Стоимость Widetrack Avontur в пресс-релизе не указана, однако любой желающий уже может оформить предварительный заказ на эту эффектную новинку на сайте компании.

пикап внедорожник тюнинг новинки Land Rover Land Rover Defender
Обновлено 11.07.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Как безопасно оставлять автомобиль на солнце: советы по защите кузова и салона Летом автомобиль страдает не только в движении, но и на стоянке. Пока водитель отдыхает на пляже или работает в офисе, кузов раскаляется до 70 °C, пластик в салоне становится мягче, а воздух... 2474 0 0 10.07.2026
Статьи / Авто с пробегом Audi A7 (С5) с пробегом: великолепный салон, проблемы «стаканов» и вездесущая электроника Странный формат большого хэтчбека с безрамочными дверями, который маркетологи стали называть «четырехдверное купе», в какой-то момент стал очень модным. И в линейке Audi появилась модель А7,... 2048 2 1 08.07.2026
Статьи / Колёсная база Тополиный пух, почки и битум: как безопасно очистить кузов автомобиля летом Лето кажется идеальным временем для автомобиля: соли нет, реагентов нет, дороги сухие. Но именно в этот период кузов получает удар сразу с нескольких фронтов. Тополиный пух, липкие почки, др... 444 0 0 07.07.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 45222 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 43230 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 13938 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
31 Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась: бензин как диагноз
8 Представлен уникальный шутинг-брейк на базе Ferrari 599 GTB от Niels v...
6 Рождённый в законе, гуляющий по рукам и условно живой: нелёгкая судьба...
Новые комментарии
Change privacy settings