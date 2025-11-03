Land Rover Defender стал пикапом стараниями Heritage Customs и Urban Automotive

Два тюнинг-ателье — Heritage Customs из Нидерландов и Urban Automotive из Великобритании — совместно разработали пикап на базе внедорожника Land Rover Defender 130 и теперь предлагают его в двух разных образах — аристократа и уличного забияки.

У современного Land Rover Defender поколения L663 с несущим кузовом нет заводских версий с кузовами кабриолет и пикап, хотя такие версии были у его рамного предшественника, но различные тюнинг-ателье готовы заполнить эти пробелы в официальном модельном ряду производителя и предложить свои, неофициальные конверсии.

Нидерландское ателье Heritage Customs уже знакомо нашим постоянным читателям: в 2023 году оно представило мелкосерийный кабриолет на базе короткого, трёхдверного Land Rover Defender 90 (есть, к слову, альтернативный вариант от британского ателье Flying Huntsman), а на днях состоялась живая премьера пикапа с двухрядной кабиной на базе самого длинного в гамме Land Rover Defender 130.

Напомним, что Defender 130 отличается от более короткого пятидверного Defender 110 только наращенной кормой, колёсная база у этих двух версий одинаковая, и корма Defender 130 из-за этого, честно говоря, выглядит перетяжелённой. Но, как оказалось, достаточно срезать с неё верхушку, и к длинному кузову возвращается утраченная элегантность, тем более что конверсия от Heritage Customs исполнена мастерски, словно всё так и было задумано в самой компании JLR. Открытая грузовая площадка получилась небольшой: полезная длина — 1000 м, ширина — 1400 мм (между выступами колёсных арок — 1200 мм).

Превращение внедорожника в пикап обойдётся заказчику минимум в 65 000 евро без учёта цены донорского автомобиля. В указанную цену входит не только распил и покраска, но и новая кожаная обивка салона в аристократическом стиле от Heritage Customs, а также новые колёса (доступны несколько вариантов дизайна). Более глубокая кастомизация доступна за отдельную плату. Производство одного пикапа занимает 2-3 месяца. Демо-образец на фотографиях снабжён 5,0-литровым бензиновым компрессорным V8 мощностью 425 л.с. Стандартный Defender 130 с таким двигателем разгоняется до 100 км/ч за 6,2 с.

Чёрный пикап на базе Defender 130 — это уже вариант от британского тюнинг-ателе Urban Automotive, которое вместе с Heritage Customs входит в состав холдинга AM Group. Этот холдинг, корни которого находятся в Нидерландах, специализируется на различных видах тюнинга. Конкретно Urban Automotive работает в брутальном стиле, любит чёрный цвет, карбон, большие колёса и рельефные кузовные обвесы.

Пикап от Urban Automotive пока представлен только на рендерах, его живая премьера состоится в июле следующего года на Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). По рендерам видно, что пикап от Urban Automotive оснащён «намордником», капотом с вентиляционными прорезями, расширителями колёсных арок и более заметной светодиодной «люстрой» над лобовым стеклом. У варианта из Нидерландов тоже есть «люстра», но она тоньше и интегрирована в экспедиционный багажника.

Ясно, что у пикапов от Heritage Customs и Urban Automotive разная целевая аудитория, и было бы интересно узнать, какой из двух вариантов в итоге окажется более востребованным на рынке.

