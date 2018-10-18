Установку ЭРА-Глонасс могут сделать добровольной для владельцев импортных «бэушек»

По-прежнему сохраняется проблема с ввезёнными в страну иномарками с пробегом, которые не имеют системы экстренного оповещения в чрезвычайных ситуациях: их владельцам приходится устанавливать устройства системы «ЭРА-Глонасс» за свой счёт, чтобы получить возможность поставить машину на учёт. Больше всех от этого страдают жители Приморья.

В ДФО ввозится больше всего подержанных иномарок – чаще всего это «праворульки» из Японии. Тех, кто ввозит такие машины в страну обязали из собственного кармана оплачивать установку терминала ЭРА-Глонасс.

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В этом «виноват» технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». Согласно его нормам, на всех выпускаемых, а также ввозимых в Россию из-за рубежа автомобилях должны быть соответствующие устройства.

Для жителей Приморского края разработали временный порядок действий, предполагающий обязательную установку терминала ЭРА-Глонасс. Срок действия этого временного порядка истекает 1 июля 2019 года. По словам временно исполняющего обязанности главы Приморья Олега Кожемяко, раньше дополнительные расходы составляли 28 тысяч рублей, сейчас сумма увеличилась до 33 тысяч рублей.

Это означает, что примерно на эту же сумму выросли и цены на рынке подержанных иномарок. Также вопросы вызывает то, что будет с владельцами ввозимых в страну машин по окончанию временного порядка. Судя по всему, власти Приморья опасаются повторения ситуации начала 2017 года, когда на таможне застряли тысячи машин с пробегом, а после возникли очереди на установку устройств ЭРА-Глонасс.

По мнению Юрия Трутнева, не допустить этого можно с помощью вовремя разработанного Министерством промышленности и торговли РФ предложения, согласно которому владельцы импортируемых иномарок получат право на ввоз таких машин без установки терминалов системы экстренного оповещения в чрезвычайных ситуациях. При этом у них останется право добровольно пополнять конструкцию ввозимых автомобилей такими устройствами.

Подобная инициатива ранее уже выдвигалась: в Приморском крае настаивают, что установка устройств ЭРА-Глонасс за счёт их владельцев отрицательно влияет на рынок подержанных машин, так как чаще всего «праворульки» с пробегом покупают не самые обеспеченные люди, и для них дополнительная финансовая нагрузка в размере около 30 тысяч рублей весьма ощутима.

Однако вряд ли за последнее время что-то изменилось: скорее всего, ближе к 1 июля 2019 года власти просто ещё раз продлят временный порядок, обязывающий тех, кто ввозит в страну иномарки с пробегом, оплачивать из своего кармана установку терминала системы.