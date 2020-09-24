Утверждены правила проезда по платным дорогам: без шлагбаумов, но со штрафами

Платные дороги в России находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». Въезд на них осуществляется через пункты взимания платы со шлагбаумами: здесь водители либо оплачивают проезд с помощью наличных или карты, либо деньги списываются с их транспондеров. Однако в дальнейшем проезд по таким трассам планируют сделать безбарьерным, правда, для этого понадобятся изменения в действующих законах.



Госдума РФ уже одобрила в третьем чтении поправки к закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ». Как отмечает «Коммерсант», в них перечислены принципы работы системы безбарьерного проезда по платным трассам. Технология называется free-flow, что можно перевести, как «свободный поток»: она предполагает, что водителям не нужно останавливаться для оплаты проезда: деньги с его счёта спишутся автоматически непосредственно во время движения.

Согласно документу, в случае, если у водителя недостаточно средств или же нет бесконтактного транспондера, ему придётся оплатить проезд в течение 5 дней с момента, как установленные на платном участке камеры зафиксируют факт проезда. Иначе автовладельцу придётся выплатить штраф, предполагается, что его впоследствии внесут в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Для водителей легковых машин размер взыскания составит 2,5 тыс. рублей, для владельцев коммерческого транспорта – 5,5 тыс. рублей.



Ранее Минтранс опубликовал на сайте regulation.gov.ru проект «правил оказания услуг по организации проезда ТС по платным автодорогам». Согласно этому документу, оператор платной дороги не будет нести ответственность за некорректное списание платы и формирование задолженности в том случае, если водитель нарушил порядок проезда, установленный скоростной лимит или дистанцию, а также если он некорректно расположил транспондер под стеклом авто.

Проект уже получил долю критики. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что пятидневный срок нужно отсчитывать не с того дня, когда камера зафиксировала проезд без оплаты, а с момента, когда водитель был проинформирован об имеющейся задолженности. Для этого он предлагает использовать смс-рассылку, push-сообщения в мобильных приложениях, а также высвечивание информации на электронном табло при проезде автомобилистом пунктов оплаты.



Технологию free-flow в России планируют применить на трассе ЦКАД. Недавно в «Автодоре» рассказали, что на северо-восточном участке «кольца» на данный момент установили рамки с камерами (будут распознавать номера машин), а также с лазерными датчиками (смогут определять габариты транспорта). Как сообщалось ранее, этот отрезок – ЦКАД-3 – будет открыт в октябре 2020-го. В целом до конца текущего года планируется запустить 75% этой трассы.

Если сейчас существуют «зайцы», которые пытаются проскочить под закрывающийся шлагбаум, то с введением безбарьерного проезда их наверняка станет ещё больше. Часть водителей будут закрывать номера, чтобы их не смогла распознать камера. Как операторы платных дорог будут бороться с ними, пока не ясно.

