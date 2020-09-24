Дороги ×
  • Утверждены правила проезда по платным дорогам: без шлагбаумов, но со штрафами

Утверждены правила проезда по платным дорогам: без шлагбаумов, но со штрафами

24.09.2020 413 1 0

Первой платной трассой с безбарьерным проездом в стране станет ЦКАД (Центральная кольцевая автомобильная дорога).

 

Платные дороги в России находятся под доверительным управлением госкомпании «Автодор». Въезд на них осуществляется через пункты взимания платы со шлагбаумами: здесь водители либо оплачивают проезд с помощью наличных или карты, либо деньги списываются с их транспондеров. Однако в дальнейшем проезд по таким трассам планируют сделать безбарьерным, правда, для этого понадобятся изменения в действующих законах.

Госдума РФ уже одобрила в третьем чтении поправки к закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ». Как отмечает «Коммерсант», в них перечислены принципы работы системы безбарьерного проезда по платным трассам. Технология называется free-flow, что можно перевести, как «свободный поток»: она предполагает, что водителям не нужно останавливаться для оплаты проезда: деньги с его счёта спишутся автоматически непосредственно во время движения.

Согласно документу, в случае, если у водителя недостаточно средств или же нет бесконтактного транспондера, ему придётся оплатить проезд в течение 5 дней с момента, как установленные на платном участке камеры зафиксируют факт проезда. Иначе автовладельцу придётся выплатить штраф, предполагается, что его впоследствии внесут в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Для водителей легковых машин размер взыскания составит 2,5 тыс. рублей, для владельцев коммерческого транспорта – 5,5 тыс. рублей.

Ранее Минтранс опубликовал на сайте regulation.gov.ru проект «правил оказания услуг по организации проезда ТС по платным автодорогам». Согласно этому документу, оператор платной дороги не будет нести ответственность за некорректное списание платы и формирование задолженности в том случае, если водитель нарушил порядок проезда, установленный скоростной лимит или дистанцию, а также если он некорректно расположил транспондер под стеклом авто.

Проект уже получил долю критики. Так, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что пятидневный срок нужно отсчитывать не с того дня, когда камера зафиксировала проезд без оплаты, а с момента, когда водитель был проинформирован об имеющейся задолженности. Для этого он предлагает использовать смс-рассылку, push-сообщения в мобильных приложениях, а также высвечивание информации на электронном табло при проезде автомобилистом пунктов оплаты.

Технологию free-flow в России планируют применить на трассе ЦКАД. Недавно в «Автодоре» рассказали, что на северо-восточном участке «кольца» на данный момент установили рамки с камерами (будут распознавать номера машин), а также с лазерными датчиками (смогут определять габариты транспорта). Как сообщалось ранее, этот отрезок – ЦКАД-3 – будет открыт в октябре 2020-го. В целом до конца текущего года планируется запустить 75% этой трассы.

Если сейчас существуют «зайцы», которые пытаются проскочить под закрывающийся шлагбаум, то с введением безбарьерного проезда их наверняка станет ещё больше. Часть водителей будут закрывать номера, чтобы их не смогла распознать камера. Как операторы платных дорог будут бороться с ними, пока не ясно.

Россия авто и общество дороги

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
24.09.2020 13:11
Andrey Marukhin

Неплохо бы большей части закрывать номера, вводят крепостное опять.

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 406 с пробегом: дорогой капремонт коробки и моторы не хуже, чем у Мерседеса С электрикой 406-му Пежо не слишком повезло: как мы выяснили в первой части обзора модели, машина стала «мулом» для испытания экспериментальных и не всегда удачных решений. А вот с двигате... 339 1 0 24.09.2020
Статьи / Практика И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку? Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда... 33 0 0 24.09.2020
Статьи / Практика Светить всегда, светить везде: как выбрать светодиодные лампы Вот раньше-то романтика была! Зажёг карбидный фонарь и поехал. Лучше, конечно, в ясную лунную ночь – светили такие фонари не очень хорошо. Зато они достаточно быстро уступили место электриче... 853 0 0 24.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 85622 6 77 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 72771 9 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 48006 7 2 01.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings