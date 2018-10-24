Увеличение средней выплаты и цены ОСАГО зафиксировали после длительного снижения показателей

Увеличение средней выплаты и цены ОСАГО зафиксировали после длительного снижения показателей

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В сентябре 2018 года показатель средней выплаты и средней страховой премии в «автогражданке» вырос по сравнению с показателями первых девяти месяцев в целом.

Российский союз автостраховщиков (РСА) подсчитал средний размер страховой премии по ОСАГО в сентябре 2018 года. Этот показатель равнозначен цене полиса: в среднем автовладельцы отдавали за полис 5 868 рублей. Это на 1,4% меньше по сравнению с результатом того же месяца 2017 года.

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Однако, если сравнивать со среднегодовым значением текущего года, сентябрьский показатель всё-таки выше – на 2,9%. Так, средняя цена полиса в январе-сентябре составила 5 703 рубля (спад по сравнению с АППГ – 1,7%). Отметим, полисы подешевели также по итогам всего 2017 года (на 4%).

Раньше в РСА объясняли удешевление полисов развитием конкуренции между страховщиками, а также с постепенным увеличением количества клиентов, имеющих скидку благодаря коэффициенту бонус-малус (КБМ). Сентябрьский прирост цены ОСАГО в Союзе не прокомментировали.

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Параллельно с премией выросла и средняя выплата: в сентябре 2018-го страховщики в среднем тратили на пострадавших клиентов 71 494 рубля, тогда как в период с начала года показатель составлял 65 823 рубля. То есть он оказался больше на 8,6%. При этом по сравнению с АППГ оба показателя сократились: сентябрьский – на 7%, «трёхквартальный» – на 15%.

Уменьшение средней выплаты в ОСАГО страховщики ранее объясняли расширением практики возмещения ущерба ремонтом автомобилей клиентов. Напомним, приоритет натуральной формы над денежными выплатами был введён весной 2017 года. Страховщики по-прежнему продолжают настаивать на том, чтобы им разрешили использовать бывшие в употреблении запчасти при ремонте не новых машин, однако Центробанк не даёт согласия.

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По подсчётам РСА, количество заявленных убытков на первые девять месяцев 2018 года сократилось на 15%: с 1,88 млн до 1,60 млн случаев (по сравнению с АППГ. При этом количество урегулированных убытков стало меньше на 14%: оно уменьшилось с 1,84 млн до 1,57 млн инцидентов.

Суммарный объём начисленных по ОСАГО премий в январе-сентябре 2018 года составил 167,16 млрд рублей. По подсчётам РСА, этот показатель практически не изменился в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года. В то же время сумма выплат в ОСАГО сократилась на 27%: со 141,80 млрд до 103,56 млрд рублей.

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Теги: Авто и общество , В России , Страхование , выплаты по ОСАГО , осаго , цена полиса
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