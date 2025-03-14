В BMW рассказали о 37-процентном падении прибыли и о 40 готовящихся новинках

Одной из ближайших станет BMW iX3 следующего поколения, который, как подтвердили в компании, дебютирует осенью 2025 года в рамках автосалона в Мюнхене.

Группа BMW подвела итоги 2024 финансового года. Совокупная выручка за указанный период составила 10,971 млн евро, что на 35,8% меньше, по сравнению с показателем 2023 финансового года. В свою очередь чистая прибыль упала на 36,9% до 7,678 млн евро. Производитель объясняет это солидными тратами на НИОКР (большая часть пошла на разработку будущих моделей Neue Klasse), а также ощутимым спадом продаж в Китае.

В общей сложности за 2024-й Группа BMW продала на глобальном рынке 2 450 854 машины, что на 4% меньше, чем годом ранее. Из них на автомобили непосредственно баварского бренда пришлось 2 200 217 шт. (на 2,3% меньше), Mini – 244 925 шт. (на 17,1% меньше), Rolls-Royce – 5712 экземпляров (на 5,3% меньше).

На фото: штаб-квартира BMW в Мюнхене

При этом по итогам прошлого года производителю удалось ощутимо – на 13,5% –увеличить совокупный объём продаж электромобилей (BEV): «зелёные» модели разошлись по всему миру общим тиражом в 426 536 единиц (на их долю пришлось 17,4% от общего объёма продаж Группы). При этом среди Mini «электричкой» оказывалась примерно каждая четвёртая проданная машина; а у Rolls-Royce каждый третий – это реализованный электромобиль Spectre.

Не исключено, что зафиксированный рост продаж электромобилей заставил BMW с оптимизмом смотреть в будущее, несмотря на имеющиеся проблемы на поднебесном рынке и увеличение пошлин. По оценкам производителя, в 2025 году Группа BMW может рассчитывать на небольшой прирост по объёму поставок машин по всему миру.

На фото: глава BMW Оливер Ципзе и прототип BMW iX3 второго поколения

В ходе комментирования результатов 2024 финансового года генеральный директор BMW Оливер Ципзе заявил о том, что производитель намерен в течение ближайших трёх лет вывести на рынок 40 новинок: речь идёт как о новых моделях, так и о рестайлинговых версиях. Как минимум две из них точно известны – полностью электрический вариант BMW 3 series, а также кроссовер iX3 следующего поколения.

Концепт BMW Vision Neue Klasse X 1 / 3 Концепт BMW Vision Neue Klasse X 2 / 3 Концепт BMW Vision Neue Klasse X 3 / 3

Напомним, обе новинки войдут в семейство Neue Klasse – то самое, на которое компания потратила миллионы евро. Ожидается, что в основу «трёшки» ляжет шоу-кар Vision Neue Klasse, представленный в сентябре 2023 года, тогда как BMW iX3 второго поколения будет базироваться на концепте Vision Neue Klasse X, который был показан в марте 2024-го.

Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X 1 / 2 Салон концепта BMW Vision Neue Klasse X 2 / 2

Кстати, первенцем «зелёного» семейства окажется именно новый BMW iX3. В компании подтвердили, что его презентация состоится осенью текущего года в рамках автосалона в Мюнхене. Недавно мы сообщали о том, что прототипы будущей новинки сейчас находятся на заключительном этапе летних дорожных испытаний, которые проводятся в Южной Африке.

По предварительным данным, BMW iX3 второго поколения выйдет на рынок в 2026-м. Новинка поборется за клиентов с Audi Q6 e-tron и пока не представленным полностью электрическим кроссовером Mercedes-Benz GLC, прототип которого недавно показался на первых официальных снимках.