В борьбе с коронавирусом помогает «Газпромбанк Автолизинг»

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Объект, построенный Минобороны РФ в рекордно короткие сроки в Пушкине (улица Радищева, дом 26), уже готов принять первых пациентов. Он рассчитан на 60 коек, при этом здание инфекционного центра имеет П-образную форму, что позволило организовать отдельные подъезды машин скорой помощи к изолированным боксам.



Технику для строительства и обслуживания нового инфекционного центра сдает в аренду фирма «Лидер», для которой «Газпромбанк Автолизинг» профинансировал приобретение четырех самосвалов Урал 6370 6х6 общей стоимостью 25 млн рублей. «Очевидный плюс аренды строительной техники – возможность воспользоваться также услугами специалиста, имеющего представление об особенностях ее эксплуатации. В этом случае речь идет об экономии не только времени, но и значительных средств для подрядчика строительных работ. В особенности, когда мы говорим о сжатых сроках возведения столь масштабного объекта. Для арендной же компании, в свою очередь, при возникновении резкого спроса на технику одним из лучших инструментов финансирования является именно лизинг, когда от заявки до получения транспортных средств проходят считанные дни», – комментируют завершение сделки представители ООО «Лидер».



«Газпромбанк Автолизинг» стал участником ещё одной социально значимой сделки, профинансировав три фургона Peugeot Boxer, которые были переданы ООО «ДМ Рост». Это крупная ростовская фармацевтическая компания, которая снабжает около 90% аптек региона лекарствами и средствами индивидуальной защиты. В период пандемии ей потребовалась дополнительная техника для удовлетворения возросшего спроса на медикаменты.



«На фоне негативных тенденций в российской экономике, когда, с одной стороны, некоторым нашим клиентам требуется поддержка при обслуживании действующих договоров лизинга, к нам продолжают обращаться компании, занятые в социально значимых сферах жизнедеятельности. Разработанные «Газпромбанк Автолизингом» гибкие финансовые продукты для них оказываются как нельзя кстати. Особенно если учесть возможность заключения сделок в полностью безопасном, дистанционном режиме с использованием электронного документооборота», – отметил Максим Агаджанов, генеральный директор группы компаний «Газпромбанк Лизинг».

