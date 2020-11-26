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  • В будущее возьмут не всех: GM избавляется от дилеров, не желающих торговать электромобилями

В будущее возьмут не всех: GM избавляется от дилеров, не желающих торговать электромобилями

26.11.2020 19 0 0

Курс корпорации General Motors на «озеленение» встречают с энтузиазмом далеко не все продавцы её машин. Настоящая чистка началась в сети дилеров Cadillac: им предлагают либо раскошелиться на зарядные терминалы и обучение механиков для работы с электромобилями либо получить отступные за разрыв отношений.

 

По данным Automotive News, у марки Cadillac в США сейчас аж 880 дилеров, при том что в сумме в год они продают менее 200 тысяч машин, а за первые три квартала 2020-го, отягощённого коронавирусным локдауном, реализовано всего 86 586 автомобилей, то есть меньше сотни на одного дилера.

В августе этого года марка Cadillac представила свой первый электромобиль — кроссовер Lyriq, в продажу он поступит в начале 2022 года. Сейчас GM готовит дилеров Cadillac к освоению высокотехнологичной новинки: им нужно потратить не менее 200 тысяч долларов на зарядную инфраструктуру, сервисное оборудование и обучение механиков. И многие дилеры, особенно мелкие, не готовы к таким тратам, так как их годовой доход составляет около 500 тысяч долларов. Выходит, что почти половину нужно отдать за подготовку к электрической эпохе, притом что в некоторых штатах и покупатели не готовы к приобретению таких машин: непривычно, не нужно, да и мощных экспресс-терминалов для быстрой зарядки нет — не во всех штатах всё так хорошо в этом смысле как в Калифорнии.

Cadillac Lyriq

Но General Motors не оставляет своим торговым партнёрам поля для манёвров: либо вкладывайтесь вместе с нами в «электрички», либо уходите. В зависимости от масштабов бизнеса дилера корпорация предлагает отступные за разрыв отношений от 300 тысяч до 500 тысяч долларов. На первый взгляд неплохо, но франшиза стоит дороже и она давала дилерам стабильный ежегодный доход даже при небольших объёмах продаж — Кадиллаки машины высокомаржинальные.

Cadillac Lyriq

GM заставляет дилеров принять решение до конца ноября. Отказники смогут торговать новыми Кадиллаками весь 2021 год, подержанными — до 2024 года. И всё-таки, почему такая спешка, если то же Lyriq выйдет на рынок только в 2022-м, и как флагманская и дорогая модель явно не будет массовым? Судя по всему, GM под предлогом электрификации хочет проредить явно раздутую дилерскую сеть Cadillac. Попытки сделать это принимались ещё в 2016 году, но тогда электромобилей ещё не было, а отступные составляли от 100 тысяч до 180 тысяч долларов. Желающих нашлось немного, программа оптимизации дилерской сети провалились. Теперь её перезапустили в добровольно-принудительном порядке, и пока неясно, чем это обернётся — наверняка часть обиженных на GM дилеров захочет судиться с корпорацией за свои права.

Cadillac Lyriq

Добавим, что Мэри Барра, ставшая гендиректором General Motors в 2014 году, практически сразу объявила жёсткий курс на деглобализацию и оптимизацию бизнеса. Под её руководством принадлежащие GM марки ушли с неприоритетных рынков (в том числе с российского), сокращены десятки моделей, закрыты десятки заводов, уволены десятки тысяч рабочих. Вряд ли эта железная леди будет церемониться с мелкими продавцами Cadillac и, вероятно, её стратегия учитывает возможные судебные издержки в процессе сокращения дилерской сети.

К 2030 году, если обстоятельства будут способствовать (а с Джозефом Байденом на посту президента США точно будут), марка Cadillac может перейти на выпуск исключительно электромобилей. Понадобится ли ей к тому моменту вообще дилерская сеть, неизвестно, — опыт Tesla показывает, что торговать электромобилями можно и без дилеров, то есть напрямую. Прибыли при таком подходе больше, «стонов народа» меньше, как впрочем и рабочих мест.

США авторынок электромобиль General Motors бизнес Cadillac

 

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