В Chevrolet разработали гоночный прототип Blazer: трёхмоторная установка и большое антикрыло

Американская марка Chevrolet входит в состав концерна General Motors. Свой полностью электрический кроссовер Blazer EV она презентовала ещё летом 2022 года, тогда же компания анонсировала топовую версию модели, которая получила прибавку SS к названию. Сейчас этот паркетник с 624-сильной двухмоторной установкой готовится к старту продаж на американском рынке, а производитель тем временем показал гоночный прототип на базе «зелёной» модели.

На фото: гоночный прототип Chevrolet Blazer EV.R NASCAR

Гоночный прототип получил название Chevrolet Blazer EV.R NASCAR, к Блейзеру он на самом деле имеет весьма посредственное отношение, так как конструкция прототипа представляет собой трубчатый каркас с навесными панелями, согласно регламенту NASCAR (National Association of Stock Car Auto Racing). При этом визуально такой электромобиль весьма похож на свою серийную версию.

Однако в экстерьере есть и ряд отличий. Так, в нижней части переднего бампера можно увидеть более выразительный сплиттер, обеспечивающий дополнительную прижимную силу (кстати, этот показатель в компании не обнародовали). Помимо этого Chevrolet Blazer EV.R NASCAR снабдили комплектом новых колёсных дисков, обутых в шины Goodyear Racing Eagle, а корма обзавелась другим диффузором и массивным антикрылом.

Гоночный прототип оснастили установкой, которая включает в себя три шестифазных электродвигателя, совокупная отдача равна 1318 л.с. В состав системы также входит тяговая батарея с жидкостным охлаждением, её ёмкость равна 78 кВт*ч. Ещё этому электрокару досталась полноприводная система с возможностью программирования.

Стоит отметить, что в ближайшее воскресенье, 16 февраля, компания Chevrolet примет участие в 67-й гонке DAYTONA 500 на уже упомянутом кроссовере Blazer EV SS (максимальный крутящий момент его двухмоторной силовой установки равен 880 Нм). Как Kolesa.ru сообщал ранее, на разгон с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) Chevrolet Blazer EV SS в режиме Wide Open Watts требуется всего 3,4 секунды. Его максимальная дальнобойность без подзарядки составляет 488 км (при расчёте по циклу EPA).

Стартовая цена «штатного» полностью электрического спортивного кроссовера уже обнародована. На американском рынке Chevrolet Blazer EV SS можно будет купить за 62 490 долларов (с учётом платы за доставку), что эквивалентно 5,73 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, недавно стало известно о том, что американский Chevrolet Blazer с традиционными двигателями внутреннего сгорания может покинуть семейство из-за слабых продаж. В компании эти слухи так и не прокомментировали. Стоит отметить, что за прошлый год модель разошлась по Штатам тиражом примерно в 52,6 тыс. экземпляров: этот результат на 20% меньше по сравнению с показателем 2023-го.