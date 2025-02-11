Кроссовер Chevrolet Blazer EV SS готовится к старту продаж, цена известна

Топ-версия модели американской марки оказалась мощнее, чем предполагалось изначально: у неё такие же показатели, как у Cadillac Lyriq-V.

Марка Chevrolet, входящая в состав американского концерна General Motors, представила полностью электрический паркетник Blazer EV ещё летом 2022 года. Тогда же было анонсировано самое богатое исполнение модели с прибавкой SS к названию. Не топовые версии уже представлены на американском рынке, а вот самый мощный полноприводный вариант только готовится к старту продаж – он намечен на конец текущего квартала.

На фото: Chevrolet Blazer EV SS

Напомним, полноприводный Chevrolet Blazer EV SS оснащается двухмоторной силовой установкой, при этом изначально сообщалось, что совокупная отдача составит 565 л.с., а максимальный крутящий момент – 878 Нм. Теперь в преддверии скорого выхода этой модификации на рынок производитель уточнил показатели «заряженного» электрического паркетника. Оказалось, что они подросли. Так, суммарная мощность его системы равна 624 л.с., а крутящий момент – 880 Нм.

Стоит отметить, что аналогичные показатели у cпортивного кроссовера Cadillac Lyriq-V, который дебютировал в конце прошлого месяца (Кадиллак тоже принадлежит концерну GM). Кроме того, такие же характеристики у двухмоторной установки большого электрического кроссовера Cadillac Vistiq, который компания полностью рассекретила в середине ноября прошлого года.

На разгон с места почти до «сотни» (до 96,7 км/ч) Chevrolet Blazer EV SS в режиме Wide Open Watts требуется 3,4 секунды, что на 0,1 секунды медленнее по сравнению с Cadillac Lyriq-V (кстати, этот паркетник является самой быстрой серийной моделью в истории бренда). Кроссовер оснащается тяговой батареей ёмкостью 102 кВт*ч, а его максимальный запас хода на одной зарядке составляет 488 км (при расчёте по циклу EPA), для сравнения, у Lyriq-V с таким же аккумулятором показатель равен 459 км.

На фото: салон Chevrolet Blazer EV SS

Точная дата выхода Chevrolet Blazer EV SS на американский рынок станет известна позднее, а вот стоимость «зелёного» спортивного кроссовера уже обнародована. В США его можно будет купить за 62 490 долларов (с учётом платы за доставку), что эквивалентно 6,01 млн рублей по текущему курсу. При этом ценник премиального Cadillac Lyriq-V ощутимо выше – 79 990 долларов (около 7,7 млн рублей).

Напомним, в 2025 модельном году Chevrolet Blazer EV обзавёлся новой базовой версией. У неё единственный электродвигатель, установленный на передней оси, выдаёт 223 л.с. мощности и 330 Нм крутящего момента. Дальнобойность стартового варианта без подзарядки равна 502 км, а его цена в Штатах начинается с отметки 45 995 долларов (около 4,42 млн рублей).

На днях стало известно о том, что американский Chevrolet Blazer с ДВС может покинуть линейку из-за слабых продаж. Правда, в компании эти слухи пока не комментировали. Отметим, за прошлый год модель разошлась по Штатам тиражом примерно в 52,6 тыс. экземпляров, что на 20% меньше по сравнению с результатом 2023-го.