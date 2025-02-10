Бизнес ×
  • Американский Chevrolet Blazer с ДВС может покинуть линейку из-за слабых продаж

Американский Chevrolet Blazer с ДВС может покинуть линейку из-за слабых продаж

10.02.2025 206 0 1

При этом полностью электрический вариант этого кроссовера, скорее всего, останется в строю. Все версии модели выпускаются на заводе в Мексике.

Среднеразмерный кроссовер Chevrolet Blazer появился в продаже в США в 2019 году, полностью электрическая версия пополнила семейство летом 2022-го. Отметим, производство как «обычного» Blazer с двигателями внутреннего сгорания, так и Blazer EV с «зелёной начинкой» налажено на заводе General Motors в Рамос-Ариспе (Мексика). Кроме того, на этой площадке налажен выпуск ещё нескольких «электричек» – Chevrolet Equinox EV, Cadillac Optiq и Honda Prologue.

На фото: актуальный кроссовер Chevrolet Blazer (версия для американского рынка)

То есть сейчас Блейзер с ДВС является единственной моделью с традиционной техникой на этом заводе, однако скоро ситуация может измениться. Как сообщает GM Authority со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, американская линейка Chevrolet может лишиться этой модели, соответственно, с конвейера она тоже исчезнет. И тогда предприятие будет выпускать только электрические кроссоверы. В компании этот слух комментировать не стали, отметив, что «изменений в портфеле, которыми марка могла бы поделиться, нет».

Известно, что продажи Chevrolet Blazer в Штатах ощутимо просели. Так, пиковым для модели был 2020-й, когда американские дилеры реализовали 94,6 тыс. экземпляров. После этого показатель только снижался: по итогам прошлого года выбор в пользу этого паркетника сделали около 52,6 тыс. клиентов, что на 20% меньше, чем в 2023-м. Кстати, недавно агентство Automotive News сообщало о том, что концерн GM сократил до двух количество рабочих смен на заводе в Мексике.

Актуальный Chevrolet Blazer пока что предлагается в США с одним из двух бензиновых двигателей на выбор: либо 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 231 л.с. (максимальный крутящий момент – 350 Нм), либо 312-сильным атмосферным V6 объёмом 3,6 литра (366 Нм). Обеим версиям в пару предлагаются девятиступенчатый гидромеханический автомат. Привод – передний или полный.

На фото: салон Chevrolet Blazer (версии для американского рынка)

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у полностью электрической версии Chevrolet Blazer EV недавно появилась новая базовая версия – с 223-сильным электромотором (330 Нм), расположенным на передней оси. Ещё в семействе есть модификация с 370-сильным электродвигателем на задней оси (440 Нм). Совокупная отдача у стартового полноприводного исполнения равна 287 л.с. (481 Нм), а топовой версии с прибавкой SS к названию досталась силовая установка, суммарная мощность которой составляет 603 л.с. (875 Нм).

Стоит отметить, что лишение американской линейки «обычного» Chevrolet Blazer (в случае, если компания действительно примет соответствующее решение) никак не отразится на китайском Блейзере, производство которого налажено в Поднебесной на мощностях СП концернов GM и SAIC. Отметим, этот автомобиль, отличается по дизайну, кроме того, у него есть растянутая трёхрядная версия.

На прошлой неделе мы публиковали официальные кадры китайского кроссовера, который получит название Chevrolet Spark: донором для нового электрического паркетника стал Baojun Yep Plus.

кроссовер США Мексика авторынок ДВС бизнес Chevrolet Chevrolet Blazer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Баха «Россия – Северный лес» завершена Пилоты команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов и Александр Семенов забрали золото и серебро в зачете рейд-спорт. 52 0 0 10.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Я проехал на красный сигнал светофора: что за это будет Все знают, что ехать на красный свет нельзя – но не все помнят, какое наказание грозит за первое и повторное нарушение. К тому же не все учитывают, что трактовка этого нарушения предполагает... 186 0 0 10.02.2025
Статьи / Авто и общество Возможна ли продажа автомобиля без вступления в наследство: что нужно знать Если вы получили автомобиль в наследство и хотите его продать, сначала надо зарегистрировать переход права собственности. Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу, но необ... 1546 0 0 07.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67950 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23294 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14874 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
34 Хэтчбек Выбираем хэтчбек B-класса с пробегом за 1,5 миллиона рублей: моторы – одни, коробки – разные
15 Кроссовер Новая Lada Niva: первые изображения
8 Грузовик Потенциал есть, стабилизатора нет: тест-драйв Kapitan 4х4 Kub и Kapitan 4х4 Prima
Новые комментарии
Change privacy settings