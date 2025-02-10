Американский Chevrolet Blazer с ДВС может покинуть линейку из-за слабых продаж

При этом полностью электрический вариант этого кроссовера, скорее всего, останется в строю. Все версии модели выпускаются на заводе в Мексике.

Среднеразмерный кроссовер Chevrolet Blazer появился в продаже в США в 2019 году, полностью электрическая версия пополнила семейство летом 2022-го. Отметим, производство как «обычного» Blazer с двигателями внутреннего сгорания, так и Blazer EV с «зелёной начинкой» налажено на заводе General Motors в Рамос-Ариспе (Мексика). Кроме того, на этой площадке налажен выпуск ещё нескольких «электричек» – Chevrolet Equinox EV, Cadillac Optiq и Honda Prologue.

На фото: актуальный кроссовер Chevrolet Blazer (версия для американского рынка)

То есть сейчас Блейзер с ДВС является единственной моделью с традиционной техникой на этом заводе, однако скоро ситуация может измениться. Как сообщает GM Authority со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, американская линейка Chevrolet может лишиться этой модели, соответственно, с конвейера она тоже исчезнет. И тогда предприятие будет выпускать только электрические кроссоверы. В компании этот слух комментировать не стали, отметив, что «изменений в портфеле, которыми марка могла бы поделиться, нет».

Известно, что продажи Chevrolet Blazer в Штатах ощутимо просели. Так, пиковым для модели был 2020-й, когда американские дилеры реализовали 94,6 тыс. экземпляров. После этого показатель только снижался: по итогам прошлого года выбор в пользу этого паркетника сделали около 52,6 тыс. клиентов, что на 20% меньше, чем в 2023-м. Кстати, недавно агентство Automotive News сообщало о том, что концерн GM сократил до двух количество рабочих смен на заводе в Мексике.

Актуальный Chevrolet Blazer пока что предлагается в США с одним из двух бензиновых двигателей на выбор: либо 2,0-литровой турбочетвёркой мощностью 231 л.с. (максимальный крутящий момент – 350 Нм), либо 312-сильным атмосферным V6 объёмом 3,6 литра (366 Нм). Обеим версиям в пару предлагаются девятиступенчатый гидромеханический автомат. Привод – передний или полный.

На фото: салон Chevrolet Blazer (версии для американского рынка)

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у полностью электрической версии Chevrolet Blazer EV недавно появилась новая базовая версия – с 223-сильным электромотором (330 Нм), расположенным на передней оси. Ещё в семействе есть модификация с 370-сильным электродвигателем на задней оси (440 Нм). Совокупная отдача у стартового полноприводного исполнения равна 287 л.с. (481 Нм), а топовой версии с прибавкой SS к названию досталась силовая установка, суммарная мощность которой составляет 603 л.с. (875 Нм).

Стоит отметить, что лишение американской линейки «обычного» Chevrolet Blazer (в случае, если компания действительно примет соответствующее решение) никак не отразится на китайском Блейзере, производство которого налажено в Поднебесной на мощностях СП концернов GM и SAIC. Отметим, этот автомобиль, отличается по дизайну, кроме того, у него есть растянутая трёхрядная версия.

На прошлой неделе мы публиковали официальные кадры китайского кроссовера, который получит название Chevrolet Spark: донором для нового электрического паркетника стал Baojun Yep Plus.