Chevrolet Spark в виде китайского кроссовера: официальные кадры

Новый компактный электрокроссовер Chevrolet впервые продемонстрировали в Бразилии под конец января. Однако тогда паркетник лишь засветили перед избранной публикой на мероприятии, посвященном празднованию столетия присутствия концерна General Motors в этой стране. Теперь же появились официальные тизеры – их опубликовало мексиканское подразделение Шеви. Название модели сама марка все еще не раскрыла, но тестовые образцы уже попадались на дорогах стран Латинской Америки, и благодаря шпионам мы знаем, что для пятидверки возродят имя Spark. Если точнее, то полное название будет звучать как Chevrolet Spark EUV, плюс кое-где модель получит приставку Activ.

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Электрокар не является самостоятельной разработкой бренда – эмблему Chevrolet получил «китаец» Baojun Yep Plus (он же Yueye Plus на родине) от совместного предприятия GM и SAIC, который дебютировал в прошлом году. К слову, в Поднебесной еще представлен трехдверный «просто» Yep. Но трехдверку с галстуком-бабочкой во время испытаний не ловили, так что не исключено, что для паркетника под американским брендом такая модификация не предусмотрена.

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Внешне от китайского донора кроссовер Chevrolet Spark EUV отличается лишь логотипом и шильдиками. То есть и размеры, очевидно, совпадают. Длина исходного Baojun Yep Plus равна 3996 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1726 мм, колесная база – 2560 мм. Дорожный просвет – 150 мм.

Интерьер Spark еще не показали. Хотя и внутри он наверняка повторил «китайца». Последний имеет отдельные экраны приборки и мультимедиа, между передними креслами установлен массивный подлокотник с подстаканниками.

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Техника тоже должна оказаться общей. Baojun Yep Plus доступен с единственным 102-сильным электромотором на задней оси и батареей емкостью 41,9 кВт*ч. Запас хода – 401 км по китайскому циклу CLTC.

Полноценную премьеру электрического кроссовера Chevrolet Spark EUV проведут в ближайшее время. Помимо стран Латинской Америки эта модель также может появиться на Ближнем Востоке. Ну и напомним, что на развивающихся рынках под маркой Chevrolet уже давно продают клонов «китайцев». Так, донором для пикапа Chevrolet S10 Max стал Maxus T70 (бренд Maxus принадлежит концерну SAIC), а кроссоверы Chevrolet Captiva второго поколения и Groove – это Baojun 530 и Baojun 510 соответственно.