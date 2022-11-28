В Елабуге досрочно началось производство лакшери-кроссоверов Aurus Komendant

Komendant стал второй после седана Senat серийной моделью Aurus, которую теоретически может купить любой желающий. Ещё в гамме автомобилей Aurus, объединённых Единой модульной платформой (ЕМП), есть минивэн Arsenal, парадный кабриолет и лимузин на базе седана Senat, катафалк Лафет (тоже на базе Сената), но их в широкой продаже нет и производят их не в Елабуге (точнее на заводе Aurus в особой экономической зоне Алабуга, расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан), а в ручном режиме на мощностях НАМИ.

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Презентация кроссовера Aurus Komendant состоялась в сентябре, тогда ожидалось, что в производство он пойдёт в начале 2023 года, но справились раньше. Формально Komendant встал на конвейер 26 ноября, в день визита в ОЭЗ «Алабуга» большого начальства в лице вице-премьера РФ Дениса Мантурова и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. В тот же день в Алабуге на заводе Соллерс запускали в производство две новые коммерческие модели — Соллерс Атлант и Соллерс Арго, которые оказались слегка перелицованными «китайцами» марки JAC. Ну и чтобы не валить «рабочие лошадки» и лакшери-кроссовер в одну кучу, пресс-релиз о запуске Коменданта вышел только сегодня.



В техническом плане Senat и Komendant во многом идентичны, но кроссовер чуть короче: его габаритная длина составляет 5380 мм, ширина — 2004 мм, высота — 1820 мм, колесная база — 3100 мм. Вдобавок кроссовер снабжается не пружинной, как у седана, подвеской, а пневматической, она позволяет изменять дорожный просвет в диапазоне от 215 до 260 мм (клиренс по умолчанию — 230 мм).



Силовая установка состоит из 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8 мощностью 598 л.с. и 9-ступенчатой гибридной автоматической коробки передач КАТЕ, в которую вживлён 62-сильный электромотор. Привод — только полный, с электромагнитной муфтой отбора мощности на переднюю ось. До 100 км/ч Komendant разгоняется за 6,5 с, максимальная скорость — 220 км/ч.



Снаряженная масса кроссовера — 3235 кг, полная масса — 3495 кг. Получается, что грузоподъёмность составляет всего 260 кг, но это «по бумажкам», чтобы Komendant вписался в легковую категорию. На деле грузоподъёмность наверняка сильно выше, особенно с учётом того, что кузов имеет подготовку под монтаж брони.



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Салон Коменданта, как и положено машине такого уровня, отделан натуральными дорогими материалами. Во втором ряду установлены два индивидуальный кресла с большим количеством настроек. Сложить кресла второго ряда, чтобы увеличить объём багажника, нельзя — Komendant представительский, а не семейный кроссовер.



В теории Komendant может стать самой востребованной моделью Aurus, ведь кроссоверы почти на всех рынках продаются лучше, чем седаны. Напомним, что завод Aurus рассчитан на выпуск 5000 машин в год, но пока, по неофициальным данным, далёк от такой производительности.

