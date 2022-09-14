Законы ×
  • В ФТС России рассказали о том, какие автомобили нельзя ввозить в страну из Казахстана

В ФТС России рассказали о том, какие автомобили нельзя ввозить в страну из Казахстана

14.09.2022 71 1 0

Речь идёт о тех машинах, которые были выпущены в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам.

 

Ранее мы рассказывали, что граждане РФ могут привезти в страну новую машину из Казахстана и при этом не платить таможенные пошлины, однако стоит учитывать, что распространяется эта возможность не на все автомобили. Так, Федеральная таможенная служба (ФТС) в своём пресс-релизе напоминает о том, что в Россию нельзя ввозить машины, которые были выпущены в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам.

Несмотря на то, что в странах ЕАЭС – России, Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии – действует единое экономическое пространство, и в отношении большинства товаров применяются единые таможенные правила, автомобили иностранного производства могут выпускаться с некоторыми особенностями.

В ФТС пояснили, что в 2022 году резко возросло количество машин, ввозимых в РФ из Республики Казахстан. Так, за восемь месяцев 2022 года в Россию было ввезено более 6,5 тыс. автомобилей из соседнего государства, что в 15 раз больше, по сравнению с показателем января-августа предыдущего года. По этой причине таможенники решили напомнить о том, что гражданам, постоянно проживающим в РФ, запрещено ввозить в страну автомобили, выпущенные в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам ввозных таможенных пошлин.

Дело в том, что у Казахстана есть обязательства, которые были приняты при присоединении страны к ВТО: одним из них стало применение в отношении некоторых категорий автомобилей «пониженных» ставок ввозных таможенных пошлин. Такие ТС являются условно выпущенными, находятся под таможенным контролем и не подлежат вывозу в другие страны ЕАЭС.

Чтобы избежать рисков, в ФТС советуют физическим лицам, планирующим приобрести автомобиль в Казахстане, получить у продавца документы, подтверждающие, что выбранная машина была ввезена и выпущена в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, а не по «пониженной» ставке или с применением «таможенной льготы».

Стоит отметить, что особые условия в виде «таможенной льготы» с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины в Казахстане (а также в Армении, Киргизии и Беларуси) применяются в отношении электромобилей: их запрещено передавать во владение, пользование, распоряжение лицам, постоянно проживающим в России.

Кроме того, при покупке автомобиля в Казахстане физлицам стоит учитывать, что в объявлениях о продаже могут быть выставлены ТС, которые не были ранее задекларированы и в отношении которых числится задолженность по уплате таможенных платежей (в том числе и в других государствах-членах ЕАЭС). Такие автомобили контролируются таможенным органами и их запрещено продавать любым лицам.

Кстати, это же касается ﻿ввоза автомобилей из Армении﻿: на данный момент транспортные средства, растаможенные там по льготным ставкам, запрещены для ввоза гражданами РФ без уплаты таможенных пошлин. Но, как мы рассказывали в подробном материале, с 2023 года значительная часть автопарка Армении станет «проходной» для беспошлинного ввоза.

Россия Казахстан авторынок законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
14.09.2022 18:52
Юрий

Да! Не дай бог чтобы нашим людям досталось что то чуть подешевле! Этого ни в коем случае нельзя допускать!

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: контрактный мотор за 15 тысяч, безнадежная МКП и опасный тюнинг В первой части материала мы выяснили, насколько обманчивым может быть внешне ухоженный экземпляр Jimny, как непросто найти не подверженный коррозии вариант и  стоит ли этого бояться. Но на... 330 0 1 14.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Я еду непристегнутым: что за это грозит, когда это законно и кто платит штраф за пассажира Отношение к ремню безопасности у российских водителей остается незрелым: кому-то он мешает, кого-то пугает, кому-то оказывается «не по статусу», а кого-то даже оскорбляет. Но сегодня мы оста... 533 2 17 12.09.2022
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Infiniti FX II / Infiniti QX70 Вы молоды душой и телом, пока что не обременены большой семьей, неплохо зарабатываете и хотите ездить на мощной, яркой, дерзкой машине. Только вот беда: те же BMW X6 и Mercedes GLC AMG вам в... 1645 9 3 11.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17750 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 9339 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компьютеризированный карбюратор и нереальная подвеска: опыт владения Chevrolet Caprice III Многие автомобильные энтузиасты ворчат, что в последние годы автопром развивается для «прогресса ради прогресса»… А пристальный ретроспективный взгляд легко покажет, что концепция комфорта,... 7095 2 25 26.05.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings