В ФТС России рассказали о том, какие автомобили нельзя ввозить в страну из Казахстана

Ранее мы рассказывали, что граждане РФ могут привезти в страну новую машину из Казахстана и при этом не платить таможенные пошлины, однако стоит учитывать, что распространяется эта возможность не на все автомобили. Так, Федеральная таможенная служба (ФТС) в своём пресс-релизе напоминает о том, что в Россию нельзя ввозить машины, которые были выпущены в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам.



Несмотря на то, что в странах ЕАЭС – России, Армении, Беларуси, Казахстане и Киргизии – действует единое экономическое пространство, и в отношении большинства товаров применяются единые таможенные правила, автомобили иностранного производства могут выпускаться с некоторыми особенностями.



В ФТС пояснили, что в 2022 году резко возросло количество машин, ввозимых в РФ из Республики Казахстан. Так, за восемь месяцев 2022 года в Россию было ввезено более 6,5 тыс. автомобилей из соседнего государства, что в 15 раз больше, по сравнению с показателем января-августа предыдущего года. По этой причине таможенники решили напомнить о том, что гражданам, постоянно проживающим в РФ, запрещено ввозить в страну автомобили, выпущенные в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам ввозных таможенных пошлин.



Дело в том, что у Казахстана есть обязательства, которые были приняты при присоединении страны к ВТО: одним из них стало применение в отношении некоторых категорий автомобилей «пониженных» ставок ввозных таможенных пошлин. Такие ТС являются условно выпущенными, находятся под таможенным контролем и не подлежат вывозу в другие страны ЕАЭС.



Чтобы избежать рисков, в ФТС советуют физическим лицам, планирующим приобрести автомобиль в Казахстане, получить у продавца документы, подтверждающие, что выбранная машина была ввезена и выпущена в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, а не по «пониженной» ставке или с применением «таможенной льготы».



Стоит отметить, что особые условия в виде «таможенной льготы» с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины в Казахстане (а также в Армении, Киргизии и Беларуси) применяются в отношении электромобилей: их запрещено передавать во владение, пользование, распоряжение лицам, постоянно проживающим в России.



Кроме того, при покупке автомобиля в Казахстане физлицам стоит учитывать, что в объявлениях о продаже могут быть выставлены ТС, которые не были ранее задекларированы и в отношении которых числится задолженность по уплате таможенных платежей (в том числе и в других государствах-членах ЕАЭС). Такие автомобили контролируются таможенным органами и их запрещено продавать любым лицам.



Кстати, это же касается ﻿ввоза автомобилей из Армении﻿: на данный момент транспортные средства, растаможенные там по льготным ставкам, запрещены для ввоза гражданами РФ без уплаты таможенных пошлин. Но, как мы рассказывали в подробном материале, с 2023 года значительная часть автопарка Армении станет «проходной» для беспошлинного ввоза.

