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  • В Hyundai создали социальный ролик, посвящённый медикам, которые продолжают борьбу с вирусом

В Hyundai создали социальный ролик, посвящённый медикам, которые продолжают борьбу с вирусом

27.05.2020 40 0 0

Корейская компания реализует глобальную кампанию «Это всё мы» («This Is Us»). Она призвана помочь всем пережить нынешнее непростое время.

 

Социальная кампания Hyundai «Это всё мы» была запущена в апреле 2020 года. Она предназначена для всех, кто столкнулся с коронавирусной пандемией. То есть для всех людей в мире, оказавшихся в непростой ситуации, испытывающих одни и те же эмоции и искренне верящих, что скоро все придет в норму. В рамках этой кампании корейская марка создала и опубликовала новый видеоролик «Времена героев».

Социальный ролик посвящён врачам и медицинскому персоналу, тем героям, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19 и продолжают заботиться о жизни и здоровье пациентов. «Каждый день они проявляют невероятную силу духа, продолжая оставаться обычными людьми – со своими страхами, переживаниями и надеждой на лучшее, – пояснили в Hyundai. – Зачастую из-за изнуряющего рабочего графика и риска заразить близких они подолгу не видят родных, которые ждут их возвращения домой.

Посмотреть видеоролик «Времена героев» можно на официальных страницах бренда в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook и Instagram.

Чтобы помочь врачам и добровольцам в борьбе с коронавирусом, российский офис Hyundai также передал 100 автомобилей Solaris и Creta волонтерам общественной акции #МЫВМЕСТЕ: машины используются для перевозки продуктов и медикаментов пожилым людям в Москве и десяти крупных регионах РФ. Кроме того, Российскому медицинскому обществу (РМО) были переданы 10 тыс. промокодов для поездок на такси в Москве («плюс» ещё 1,5 тыс. промокодов РМО получило по итогам благотворительной онлайн-игры на платформе «Мир Хёндэ»).

Кроме того, компания оказала адресную помощь пяти крупным московским больницам, которые были перепрофилированы на приём и лечение больных коронавирусом; передала 18 автомобилей Hyundai Solaris детским врачам и клиникам в Северной столице; а также предоставила Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 4,5 тыс. специальных наборов со средствами индивидуальной защиты (они предназначены для волонтеров и социальных работников).

Hyundai Solaris 2020

Напомним, седаны Solaris и кроссоверы Creta остаются одними из самых популярных автомобилей в РФ даже в условиях сократившихся продаж из-за пандемии. Так, по итогам так называемого «чёрного апреля» Солярис находится на 19-ом месте в ТОП-25 самых востребованных моделей в России, а Крета занимает 8-ую строчку в первой десятке.

Южная Корея Коронавирус Hyundai

 

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