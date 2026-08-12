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В линейке Mercedes-Benz появился «подогретый» вэн Vito Sport-X

12.08.2026 71 0 0
В линейке Mercedes-Benz появился «подогретый» вэн Vito Sport-X

Стартовая стоимость особенного исполнения грузопассажирского фургона составляет 56 995 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 6,38 млн рублей по текущему курсу).

Выпуск коммерческой модели под названием Mercedes-Benz Vito стартовал в 1996 году. Актуальный фургон третьей генерации появился на рынке в 2014-м, а полностью электрическая версия пополнила линейку в 2017-м. Первое обновление модель пережила в 2020-м, а в 2023 году рестайлингу подвергли всё семейство, в том числе «зелёный» вэн. Отметим, сейчас Mercedes-Benz уже презентовал новый VLE, который пришёл на смену V-Class, тем не менее, Vito по-прежнему в строю и даже получил новую версию.

На фото: Mercedes-Benz Vito Sport-X

Как отметили в пресс-службе компании, новый вариант вэна, получивший название Mercedes-Benz Vito Sport-X, является эксклюзивом для рынка Великобритании. Его появление в немецкой компании приурочили к 130-летию транспортной отрасли. Такому грузопассажирскому фургону достались иная радиаторная решётка с рисунком в виде сот, крупным логотипом, а также бело-оранжевым «иксом», указывающим на принадлежность к особенной серии.

Помимо этого, варианту с прибавкой Sport-X достались другой передний бампер, в нижнюю часть которого интегрированы изменённые центральные и пара боковых воздухозаборники, а также сплиттер и ряд декоративных чёрных глянцевых деталей. У такого Mercedes-Benz Vito есть чёрные рейлинги на крыше, боковые юбки, кроме того, профиль украшают 19-дюймовые чёрные легкосплавные колёсные диски.

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Корма грузопассажирского вэна получила задний спойлер в верхней части и шильдик с названием версии на правой стороне багажной двери. Помимо этого, «оспортивленный» вариант снабдили наклейками чёрного цвета на капоте, сплиттере и в нижней части боковин (тоже с эмблемой особенного исполнения Sport-X). Палитра версии включает в себя восемь вариантов, стандартным является серый Alpine Grey.

Mercedes-Benz выпустит Vito Sport-X в модификации пятиместного фургона в версиях L2 и L3. Полезная нагрузка – до 733 кг, объём багажного отделения – до 4,1 куб.метра, буксировать способен до 2500 кг. В основе «подогретой» версии лежит вариант Select, так что она получила кондиционер, возможность интеграции со смартфоном, ряд водительских помощников.

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У варианта с приставкой Sport-X стандартная трехместная передняя скамья была заменена на индивидуальные спортивные кресла с интегрированными подголовниками. Салон отделан черной экокожей и тёмно-серой замшей, а также дополнен контрастной оранжевой прострочкой и эмблемами спецверсии. В оснащение входят подогрев передних сидений, рулевое колесо с подогревом и устройство для беспроводной зарядки смартфона.

На фото: салон Mercedes-Benz Vito Sport-X
На фото: салон Mercedes-Benz Vito Sport-X
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На фото: салон Mercedes-Benz Vito Sport-X
На фото: салон Mercedes-Benz Vito Sport-X
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На фото: салон Mercedes-Benz Vito Sport-X
На фото: салон Mercedes-Benz Vito Sport-X
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Техника у Vito Sport-X стандартная: под капотом у этой версии располагается 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 190 л.с. (максимальный крутящий момент – 440 Нм), работающий в паре с автоматической коробкой передач 9G-Tronic. На разгон с места до сотни этому варианту требуется 10 секунд. Этот вэн доберётся до дилеров в Великобритании в сентябре 2026 года. Стартовая цена – 56 995 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 6,38 млн рублей по текущему курсу.

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Обновлено 13.08.2026

 

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