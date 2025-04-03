Газовое топливо ×

В линейку Lada вернулся Largus CNG, цены известны

03.04.2025 19 0 0

Газовая версия есть как у универсала, так и у фургона модели российской марки. В АВТОВАЗе отметили, что запас хода превышает 1000 км.

Производство Lada Largus было перенесено с завода в Тольятти на площадку в Ижевске в 2024 году. Изначально на конвейер встали фургон и пассажирский пятиместный универсал, а в декабре к ним присоединились семиместный Ларгус и «приподнятый» Largus Cross. Теперь семейство этой модели пополнилось за счёт двухтопливных версий, которые получили прибавку CNG к названию.

На фото: универсал Lada Largus CNG

Модификация доступна как для универсала, так и для фургона Largus. Напомним, такие автомобили могут использовать два вида топлива – метан и бензин. У модернизированной версии остался штатный бензобак на 50 литров, а три стальных баллона, в которые закачивается природный газ, расположены под полом кузова, их совокупный объём составляет примерно 90 литров.

На фото: фургон Lada Largus CNG

Эта конструкция позволила в том числе сохранить вместительный багажник: у универсала его объём равен 560 литрам, а грузовое пространство фургона рассчитано на размещение 2540 литров. Как подсчитали в АВТОВАЗе, работа Ларгуса на природном газе позволяет в 2,5 раза снизить затраты на топливо. Отмечается, что максимальный запас хода при полной заправке Lada Largus CNG превышает 1000 км.

Производитель пояснил, что Largus CNG снабдили «особо прочными баллонами», которые получили дополнительную защиту в виде металлического кожуха, а также специальных клапанов, автоматически перекрывающих подачу метана в случае ДТП. Отметим, автомобиль оснащается 16-клапанным двигателем объёмом 1,6 литра (отдача – 106 л.с. на бензине / 94 л.с. на метане), он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

На фото: универсал и фургон Lada Largus CNG

В списке оснащения двухтопливного универсала числятся: две фронтальные подушки безопасности, кресло водителя с регулировкой по высоте, трёхуровневый подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла и наружных зеркал, кондиционер, задние датчики парковки, датчики дождя и света камера заднего вида, круиз-контроль и мультимедийная система Lada EnjoY Pro.

В свою очередь у фургона Lada Largus CNG перечень оборудования немного скромнее: такой автомобиль снабдили двумя подушками безопасности, регулировкой водительского кресла по высоте, кондиционером, подогревом передних сидений, круиз-контролем, камерой заднего вида и информационно-развлекательной системой Lada EnjoY Pro.

Цены новых версий уже известны. Рекомендованная розничная стоимость универсала Largus CNG составляет 2 225 000 рублей, а за аналогичный вариант фургона просят 2 180 000 рублей. При этом, двухтопливные модификации можно купить с учёт действующих госпрограмм и акций, в этом случае стоимость пассажирского варианта можно снизить до 1 685 000 рублей, а грузовой версии – до 1 520 000 рублей.

Напомним, уже в этом месяце АВТОВАЗ начнёт серийный выпуск автомобилей нового семейства – Lada Iskra («приподнятая» пятидверка получит название Iskra Cross).

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