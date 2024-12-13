Lada Largus снова выпускают в семиместном исполнении и версии Cross

АВТОВАЗ объявил о возобновлении производства семейства Largus в полном составе. Кроме того, расширен список доступных комплектаций.

С этого года Lada Largus производят на заводе Lada Ижевск, входящем в Группу АВТОВАЗ. На рынок модель вернулась летом в виде фургона и пассажирского пятиместного универсала. А сегодня пресс-служба АВТОВАЗа сообщила о том, что на конвейер встали семиместный Ларгус и «внедорожный» Largus Cross.

Lada Largus Cross 1 / 2 Стандартный универсал Lada Largus 2 / 2

Одновременно объявлено о расширении списка комплектаций: теперь модель можно купить не только в базовом исполнении Classic, но также в версиях Comfort и Enjoy. Lada Largus Comfort дополнительно имеет обогрев и электрорегулировку наружных зеркал, молдинги боковых дверей, регулировку водительского сиденья по высоте, трехуровневый подогрев передних сидений. У пассажирских версий еще есть карман в спинке переднего кресла, для пятиместного Ларгуса также предусмотрена натяжная полка багажника.

1 / 2 2 / 2

Версия Enjoy – это рейлинги, задний парктроник, обогрев лобового стекла, датчики света и дождя, мультимедийная система Lada Enjoy Pro с онлайн-сервисами Яндекса, мультифункциональное рулевое колесо, камера заднего вида.

Рекомендованная цена пятиместного Lada Largus в комплектации Comfort – от 1 702 000 рублей, аналогичный семиместный универсал стоит от 1 752 000 рублей, фургон – от 1 712 000 рублей. Цена кросс-версии Largus Cross Comfort – от 1 807 000 рублей за пятиместное исполнение и от 1 857 000 рублей за семиместное. Стандартный пятиместный универсал в комплектации Enjoy стоит от 1 907 000 рублей, семиместный – от 1 957 000 рублей, фургон – от 1 832 000 рублей. Цены Largus Cross в этом исполнении в пресс-релизе компании не указаны.