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  • АВТОВАЗ завершил испытания Lada Iskra и назвал дату старта серийного производства

АВТОВАЗ завершил испытания Lada Iskra и назвал дату старта серийного производства

13.03.2025 435 1 0

Производитель опубликовал новый снимок прототипа «приподнятого» универсала семейства, товарный вариант которого получит имя Iskra Cross.

Российский производитель продолжает готовиться к скорому старту производства автомобилей нового семейства, название которого стало известно летом 2023 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в него войдут седан, «обычный» универсал, а также «приподнятый» вариант с прибавкой Cross. АВТОВАЗ официально рассекретил внешность четырёхдверки в июне 2024-го, кросс-универсал мелькал на снимках в конце января 2025-го, кроме того, компания сегодня показала тестовый прототип пятидверки Iskra Cross.

На фото: тестовый прототип Lada Iskra Cross

В пресс-службе АВТОВАЗа рассказали о том, что серийное производство автомобилей семейства Lada Iskra начнётся в следующем месяце, 19 апреля. Как заявили в компании, будущая новинка «успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний», для тестов создали 98 прототипов Искры в различных модификациях. Производитель добавил, что испытания прошли на дорогах и бездорожье не только на полигоне АВТОВАЗа, но и в горных, а также северных регионах.

На фото: прототип седана Lasda Iskra

В лабораторных условиях были проведены тесты Lada Iskra и стендовые испытания её компонентов и систем. Производитель использовал аэродинамическую трубу, безэховую камеру (для виброакустических испытаний), а также лабораторию по электромагнитной совместимости и аэроклиматическую камеру. В компании добавили, что будущая новинка подходит для эксплуатации в российском климате и имеет низкий уровень аэродинамического шума.

Уровень безопасности Искры в компании проверили с помощью 84 краш-тестов автомобиля и его отдельных систем. Производитель отметил, что по этому показателю новинка «значительно превосходит национальные требования безопасности». Помимо этого, компания дополнительно провела «ударные испытания по независимым программам», в результате тестируемая Iskra сумела показать «уровень Lada Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса».

На фото: салон Lada Iskra
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На фото: салон Lada Iskra
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Известно, что в список оснащения базовой комплектации автомобиля включает в себя электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS), пару фронтальных подушек безопасности. Ранее сообщалось, что у Искры всё остекление атермальное, степень тонировки – 25%, при этом в топовых версиях для «задней полусферы» предусмотрена более глубокая тонировка.

В конце прошлого месяца АВТОВАЗ показал салон Lada Iskra. На передней панели можно увидеть боковые дефлекторы вентиляции в форме ромбов, аналоговые приборы с информационным экранчиком, а также небольшой горизонтальный тачскрин мультимедийной системы по центру (диагональ дисплея производитель не уточнил). Ещё модель получила мультируль, а для рулевой колонки предусмотрели широкий диапазон регулировок по наклону и вылету.

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Новинка займет нишу между Lada Granta и Vesta, её длина равна 4333 мм, а расстояние между осями – 2603 мм. Объём багажника седана составляет 500 литров, универсала – 480 литров. У стартовой версии Iskra под капотом будет 90-сильный бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, работающий в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач. Более дорогие исполнения оснастят 106-сильным мотором такого же объёма, которому в комплект предложат либо 6МКП, либо вариатор.

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1 комментарий
13.03.2025 20:06
Alx Vershinin

Дежурный комментарий про "синюю изоленту на тестовой можно оставить в серию, пригодится" 🤔

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