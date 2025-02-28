Lada Iskra готовится к выходу на рынок: рассекречен интерьер

Длина седана новинки российской марки составляет 4333 мм, что 65 мм больше чем у четырёхдверной Гранты и на 107 мм меньше по сравнению с Вестой.

Информация о том, что АВТОВАЗ работает над новым семейством сегмента B, появилась ещё в 2022 году, при этом изначально предполагалось, что оно придёт на смену актуальным седанам, лифтбекам и универсалам Lada Granta. Позже производитель принял решение оставить Гранты в линейке как минимум до 2027 года. Затем, в зависимости от ситуации на рынке, «бюджетное» семейство могут всё-таки отправить в отставку.

На фото: седан Lada Iskra

Имя нового семейства было рассекречено летом 2023 года, известно, что в него войдут седан, «обычный» универсал, а также «приподнятый» вариант с прибавкой Cross к названию. Компания официально рассекретила внешность будущей четырёхдверки в июне 2024-го, оставшиеся модификации АВТОВАЗ презентует позже.

Сегодня производитель показал интерьер Lada Iskra и немного рассказал о её оснащении. Передняя панель получила боковые дефлекторы вентиляции в форме ромбов, аналоговые приборы с информационным экранчиком, а между центральными дефлекторами расположен небольшой горизонтальный тачскрин мультимедийной системы (диагональ дисплея в компании не уточнили).

На фото: салон Lada Iskra

Салон Искры отделан износостойкой тканью в чёрно-сером цвете с белой прострочкой, либо с яркими вставками и контрастной прострочкой. В компании подчеркнули, что сиденья обладают анатомическим профилем. Новинку снабдили мультифункциональным рулевым колесом, при этом для рулевой колонки предусмотрен широкий диапазон регулировок по наклону и вылету.

В АВТОВАЗе отметили, что Iskra – этом автомобиль, предназначенный преимущественно для городской эксплуатации. По первому времени новинка займет нишу между Lada Granta и Vesta. Габаритная длина Искры составляет 4333 мм, что 65 мм больше чем у четырёхдверной Granta и на 107 мм меньше по сравнению с аналогичной Vesta. Расстояние между осями у новой модели равно 2603 мм (на 127 мм больше чем у Гранты и на 32 мм меньше чем у Весты). Высота Искры – 1517 мм, объём багажника седана составляет 500 литров, универсала – 480 литров.

Всё остекление у Искры атермальное, степень тонировки – 25%, при этом в топовых версиях «задняя полусфера» получит более глубокую тонировку. Ещё производитель пообещал новинке «высокий акустический комфорт» за счёт высокой жёсткости кузова на кручение (используются стали повышенной прочности) и расширенного пакета шумоизоляции, в том числе в багажном отделении.

Уже в базовое оснащение Lada Iskra во всех комплектациях входят две фронтальные подушки безопасности и передние ремни с механизмом предварительного натяжения и ограничения усилия. Кроме того, в автомобилях установлена система экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях ЭРА-ГЛОНАСС, а также есть электронная система контроля устойчивости с функцией удержания на подъёме.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, стартовый вариант Iskra оснастят 90-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра, который работает в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач. У исполнений подороже под капотом будет 106-сильный мотор такого же объёма, которому в комплект предложат либо 6МКП, либо автомат. Цены этой новинки Lada будут обнародованы позже.