13-14 ноября в «Экспоцентре» на Красной Пресне состоялось главное туристическое событие осени! Выставка путешествий и техники «Поехали 2021» собрала в Москва-Сити лучшую мировую технику, путешественников со всей страны, представителей регионов России и коренных малочисленных народов.

Мировая премьера: Polaris представили мощнейший в мире мотовездеход



На выставке путешествий и техники «Поехали 2021» можно было первыми в России сесть за руль мировой премьеры – RZR Pro R.

Мотовездеход увидел свет всего несколько дней назад, 9 ноября в Америке, и уже 13-14 ноября был на стенде компании Brandt – его доставили спецбортом из США специально для выставки. Он стал центром притяжения блогеров, журналистов и всех ценителей скорости.



Другие новинки техники и всё необходимое для путешествий

Десятки моделей домов на колёсах, внедорожников, вездеходов, мотоциклов, один лондонский даблдекер, а также товары для путешествий и активного отдыха – всё это продемонстрировали на выставке «Поехали 2021» различные зарубежные и российские бренды: KTM, BMW Motorrad, Indian Motorcycles, Ural (ИМЗ), MITSUBISHI (Автомир), «Яхты на колёсах» (Hymer, Carado, Bürstner, LMC, Laika), ORMO, Delta, Dometic, Garmin, Klim, Timbersled, Nordic Lights (ТехСтар), 5.11. и другие компании. Премьерный показ фильма компании Motul «Ural. Ride in», прошедший на закрытом вечере в пятницу 12 ноября, задал настроение на всё мероприятие.

На выставке «Поехали 2021» произошло возвращение долгожданного яркого KTM, представленного новым дистрибьютором. ORMO привезли на выставку невероятную новинку: дом на колёсах на базе среднетоннажного грузовика Iveco Eurocargo — двухэтажный гигант способен вместить в себя семью из 6 человек. MITSUBISHI (Автомир) представили новый внедорожник Pajero Sport 2,4 DI-D Ultimate 8AT. А компания Super Marine привезла на выставку абсолютно новый Kawasaki Teryx KRX1000 Trial Edition, способный покорять самые сложные трассы мира.

Компанией «Яхты на колёсах» были представлены шесть новейших моделей группы HYMER, в том числе новейший Т-класс S 680. Это большое событие, ведь компания вернулась в Россию после долгого десятилетнего перерыва. Кроме того, «Яхты на колёсах» анонсировали открытие своего филиала в Тюмени и познакомили гостей стенда с новый домом на колёсах Grand Canyon S 4х4 .

Компания BMW Motorrad вновь выступила партнером выставки. В этом году празднуется сорокалетие самой популярной модельной линейки бренда – серии GS, но на экспозиции были представлены и все прочие «туристы» BMW, включая новейший R18B – воплощение баварского видения идеального дорожного круизера.

Единственная вездеходная выставка страны

Выставка «Вездеходер», состоявшаяся в рамках «Поехали 2021», в Москве проходила уже третий раз: на одной площадке собрались производители и продавцы вездеходной техники и представили свои лучшие модели и новинки. Среди них были вездеходы KHAN ATV, Pioner ATV, RUSAK, Tracker, Ермак, Ёжик, Компас, Ксюха, Лесник, ЛитЛ, Медведь, СОКОЛ, Секач, Триумф, УРСА и ШЕРП, который впервые под одной крышей представил весь модельный ряд, от первой до последней модели.

На уличной площадке вездеходы Лесник-Турист демонстрировали свои возможности в тест-драйве и даже переезжали припаркованные машины.

Кроме этого, в рамках мероприятия состоялась историческая встреча производителей вездеходов и представителей Минпромторга – выставка стала точкой отсчета для продолжительного сотрудничества.

Сотни тысяч километров по России и вокруг света

На двух сценах «Поехали 2021» и «Вездеходера» сошлись маршруты самых известных и именитых путешественников, профессионалов и любителей, блогеров и журналистов. Темы их выступлений были разнообразными: о путешествиях на мотоциклах и авто, экспедиции на вездеходе, кругосветном путешествии на самолёте; спикеры заряжали слушателей своим авантюризмом, жаждой открытий и приверженностью мечте. Также в рамках выставки прошла премьера нового проекта «А дома лучше» партнера выставки телеканала «Моя Планета» с Андреем Понкратовым.

Вот их имена – Алексей Камерзанов, Сергей Сайман, Саша Холодный, Анатолий Чернявский, Алексей Вайц, Артём Абрамов, Алексей Калабин, Максим Привезенцев, Андрей Понкратов, команда «Буйные есть?», Александр Трушников, Альберт Северный, Евгений Сыркин, Сергей Лысенко, Андрей Валиков, Алексей Гарагашьян, Богдан Булычев, Александр Еликов, Алексей Соколов, Артур Садыков, семейная команда Людмилы и Вадима на Nissan March Karakum, Игорь Скикевич, Александр Кашицин, Владислав Шеренговский, Павел Кобяк, Анатолий Васильев, Кирилл Руднев, Вадим Калугин, Владимир Семенюта и Дмитрий Войнов, Андрей Иванов, Алексей Жирухин, Алексей Платов. Все выступления записаны и будут опубликованы на сайте и в социальных сетях.

Богатства регионов России: уникальный фестиваль «Этноскоп. Ускользающая самобытность»

Путешествие – это не только техника или маршрут, но и культура тех мест, по которым проходит наш путь. Самобытность коренных малочисленных народов способна оставить неизгладимое впечатление и сама по себе является достопримечательностью.

Этнографический музей-заповедник Кижи позволил гостям фестиваля совершить виртуальный полет над островом, увидеть новую дорогу, послушать «Лучшего гида России» по версии телеканала «Моя Планета» Марину Ноженко, а также увидеть, как делают лемех, как плетётся традиционный пояс и вяжутся бусы-жгуты. Взрослые и дети с удовольствием играли в деревянные игры, сделанные вручную, – тетрис, крестики-нолики, дженга и антидженга. Мастер на глазах у детей с помощью топора сделал один из элементов тетриса – музей показал удачный симбиоз современности и традиций.

Заслуженная артистка Республики Саха (Якутия), певица Саина познакомила гостей фестиваля со звучанием традиционных инструментов республики и исполнила удивительные песни на якутском и эвенском языках.

Кроме этого, были представлены Архангельская и Ярославская области с техникой от своих производителей и дилеров, а также экспозиция работ победителей всероссийского конкурса фототворчества «Сила традиций: народы Российской Федерации», представленная Государственным Российским Домом народного творчества имени В. Д. Поленова.

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