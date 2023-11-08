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  • В Москве прошел День открытых дверей поставщика коммерческого транспорта «Альянс Тракс»

В Москве прошел День открытых дверей поставщика коммерческого транспорта «Альянс Тракс»

08.11.2023 64 0 0

31 октября официальный дилер, а теперь и импортер коммерческой техники и запчастей в России, устроил день открытых дверей для клиентов и партнеров компании. Алексей Иванов, генеральный директор «Альянс Тракс», рассказал журналистам о том, что происходит на рынке коммерческой техники в новых российских реалиях и какие собственные проекты позволяют не только удерживать, но и развивать свои позиции.

Компания давно является одним из крупнейших игроков сегмента с четырьмя точками продаж и обслуживания грузовых автомобилей, сконцентрировавшимся главным образом на производителях таких японо-корейских брендов, как Isuzu, Hino, Fuso и Hyundai.

В связи с последними изменениями, повлекшими фактическую остановку деятельности дистрибьюторов и, как следствие, прямых официальных поставок из Японии, «Альянс Тракс» разработал собственную программу импорта японских автомобилей из Китая, а запасных частей – из Объединенных Арабских Эмиратов, где теперь открыто торговое представительство компании.

Тем не менее, основываясь на текущих трендах и потребностях клиентов, в качестве официального дилера «Альянс Тракс» представляет корейский Daewoo, китайские среднетоннажные DongFeng и тяжелые самосвалы Shacman.
 
Также на дне открытых дверей были представлены малотоннажные автомобили КАМАЗ КОМПАС 5 и DongFeng КАПИТАН-Т с различными надстройками нижегородского производства.

Еще одной новостью стало то, что теперь «Альянс Тракс» расширяет свою продуктовую линейку за счет тяжелых самосвалов и тягачей. Это ввезенные текущими дистрибьюторами и импортерами Daewoo Novus и Shacman, а также HINO 700 и ISUZU GIGA из собственных поставок параллельного импорта.

В связи с тем, что сервисные мощности «Альянс Тракс», расположенные в четырех локациях Москвы, рассчитаны преимущественно на среднетоннажные автомобили, вполне вероятно, что в скором времени откроется пятая флагманская точка продаж и обслуживания для большегрузных автомобилей и полуприцепов. Позволит этому совершиться тот факт, что только за 2023 год будет реализовано свыше 500 единиц техники на сумму свыше 4 миллиардов рублей, а в планах компании – нарастить объем реализации до объема 1000-1500 единиц в год.
 
Развиваясь в сторону электронной коммерции и цифрового маркетинга по запасным частям, «Альянс Тракс» на базе собственного мобильного приложения будет реализовывать глобальный СТОК доступных автомобилей к продаже. В связи с тем, что в интернете публикуется много объявлений с несуществующими товарными позициями, главной особенностью этого проекта станет верификация реального наличия машин, находящихся как внутри страны, так и возможных к быстрой поставке из параллельного импорта.

А ещё в рамках мероприятия собственник компании Алексей Иванов представил собственный сайт a-ivanov.com, на котором рассказано как про бизнес с его богатой историей, так и про секреты успеха, которые позволили сделать рост х10 за 10 лет работы компании.

Реклама. OOO «Альянс Тракс». erid LdtCKZUbD

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