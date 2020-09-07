Партнерский материал
Мы предлагаем погрузиться в непринужденную творческую атмосферу свободного общения, пройтись по выставочной экспозиции с проектами, поностальгировать по альтернативному развитию советского автопрома, вглядываясь в самую большую и уникальную арт-экспозицию современных дизайнеров, или восхититься насыщенными яркими цветными панелями и узорами кастом-покраски!
В этом году площадкой для проведения мероприятия станет Музей Культовых Автомобилей «МОСТ», пожалуй, одно из самых уникальных, новых и в то же время необычных мест в Москве. Судите сами – проводить фестиваль в локации среди опор Крымского моста, под сводами которого ежедневно мчатся десятки тысяч единиц четырех- и двухколесного транспорта звучит крайне заманчиво.
Помимо уникальной экспозиции в этом году на фестивале вас будут ждать:
- Стенды мастерских и клубов, которые приедут со всей России и представят свои работы: элементы ручной гравировки, компоненты и запчасти для проектов, клубный мерч
- Интересная развлекательная программа, которая каждый день будет меняться. Для всех гостей подготовлены конкурсы и призы от партнеров фестиваля
- Бар «Заправка», где всегда можно поесть вкуснейшее мексиканское такос, буррито, хотдоги и бургеры
- Челендж по кастом-покраске, в котором участвуют двенадцать мастеров из шести российских регионов. Прямо сейчас они расписывают яркими панелями скейтовые доски, любую из которых во время мероприятия можно будет приобрести на онлайн-аукционе и украсить интерьер своего дома, офиса или гаража. Вся собранная сумма будет передана в Фонд Выход, помогающий людям, страдающим от аутизма.
Организаторы фестиваля подготовили сюрпризы всем гостям:
- Комплимент в виде лимитированного крафтового напитка (первой 1000 гостей) с дизайном афиши фестиваля, кусочек торта или подарочный стикер.
- Уникальный рисунок симметричных линий от руки (пинстрайпинг), которым мастера могут украсить любую карманную вещицу, будь то телефон, кошелек или пауэрбанк.
- Три бесплатных жетона для игры в уникальном аналоговом Музее Пинбола «GoPinball», который будет располагаться прямо на площадке, а также безлимитные аркады и симуляторы на самых популярных игровых платформах всех поколений.
- Скидки на весь юбилейный мерч, сделанный специально к фестивалю,
и многое другое!
Время: 11 сентября с 19:00 до 23:00, 12 сентября с 11 до 23, 13 сентября с 11:00 до 19:00
Локация: Москва, Музей Культовых Автомобилей МОСТ
Как добраться: Метро Октябрьская(кольцевая), 3 минуты пешком в сторону Парка Горького, опоры Крымского моста, вход со стороны главного входа Парка Горького или Музеона.
Приходите провести с нами этот незабываемый уикенд!
До встречи!
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