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  • В Москве с 11 по 13 сентября пройдет выставка Кастом Дизайна ART CUSTOM DRAFT

В Москве с 11 по 13 сентября пройдет выставка Кастом Дизайна ART CUSTOM DRAFT

07.09.2020 30 0 0

Выставка Кастом Дизайна ART CUSTOM DRAFT  – это уникальное ежегодное событие, которое традиционно собирает под одной крышей поклонников авто-, мото-, велокастомайзинга и, конечно же, отдельно подчеркивает разнообразие кастом-арта.

 

Партнерский материал

Мы предлагаем погрузиться в непринужденную творческую атмосферу свободного общения, пройтись по выставочной экспозиции с проектами, поностальгировать по альтернативному развитию советского автопрома, ﻿вглядываясь в самую большую и уникальную арт-экспозицию современных дизайнеров, или восхититься насыщенными яркими цветными панелями и узорами кастом-покраски! 

В этом году площадкой для проведения мероприятия станет Музей Культовых Автомобилей «МОСТ», пожалуй, одно из самых уникальных, новых и в то же время необычных мест в Москве. Судите сами – проводить фестиваль в локации среди опор Крымского моста, под сводами которого ежедневно мчатся десятки тысяч единиц четырех- и двухколесного транспорта звучит крайне заманчиво.

Помимо уникальной экспозиции в этом году на фестивале вас будут ждать: 

  • Стенды мастерских и клубов, которые приедут со всей России и представят свои работы: элементы ручной гравировки, компоненты и запчасти для проектов, клубный мерч
  • Интересная развлекательная программа, которая каждый день будет меняться. Для всех гостей подготовлены конкурсы и призы от партнеров фестиваля
  • Бар «Заправка», где всегда можно поесть вкуснейшее мексиканское такос, буррито, хотдоги и бургеры
  • Челендж по кастом-покраске, в котором участвуют двенадцать мастеров из шести российских регионов. Прямо сейчас они расписывают яркими панелями скейтовые доски, любую из которых во время мероприятия можно будет приобрести на онлайн-аукционе и украсить интерьер своего дома, офиса или гаража. Вся собранная сумма будет передана в Фонд Выход, помогающий людям, страдающим от аутизма. 

Организаторы фестиваля подготовили сюрпризы всем гостям:

  • Комплимент в виде лимитированного крафтового напитка (первой 1000 гостей) с дизайном афиши фестиваля, кусочек торта или подарочный стикер. 
  • Уникальный рисунок симметричных линий от руки (пинстрайпинг), которым мастера могут украсить любую карманную вещицу, будь то телефон, кошелек или пауэрбанк.
  • Три бесплатных жетона для игры в уникальном аналоговом Музее Пинбола «GoPinball», который будет располагаться прямо на площадке, а также безлимитные аркады и симуляторы на самых популярных игровых платформах всех поколений.
  • Скидки на весь юбилейный мерч, сделанный специально к фестивалю,

и многое другое!

Время: 11 сентября с 19:00 до 23:00, 12 сентября с 11 до 23, 13 сентября с 11:00 до 19:00

Локация: Москва, Музей Культовых Автомобилей МОСТ 

Как добраться: Метро Октябрьская(кольцевая), 3 минуты пешком в сторону Парка Горького, опоры Крымского моста, вход со стороны главного входа Парка Горького или Музеона.

Продажа билетов.

Приходите провести с нами этот незабываемый уикенд!

До встречи!

Россия тюнинг выставки

 

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