В Москве с 11 по 13 сентября пройдет выставка Кастом Дизайна ART CUSTOM DRAFT

Выставка Кастом Дизайна ART CUSTOM DRAFT – это уникальное ежегодное событие, которое традиционно собирает под одной крышей поклонников авто-, мото-, велокастомайзинга и, конечно же, отдельно подчеркивает разнообразие кастом-арта.

Партнерский материал

Мы предлагаем погрузиться в непринужденную творческую атмосферу свободного общения, пройтись по выставочной экспозиции с проектами, поностальгировать по альтернативному развитию советского автопрома, ﻿вглядываясь в самую большую и уникальную арт-экспозицию современных дизайнеров, или восхититься насыщенными яркими цветными панелями и узорами кастом-покраски!



В этом году площадкой для проведения мероприятия станет Музей Культовых Автомобилей «МОСТ», пожалуй, одно из самых уникальных, новых и в то же время необычных мест в Москве. Судите сами – проводить фестиваль в локации среди опор Крымского моста, под сводами которого ежедневно мчатся десятки тысяч единиц четырех- и двухколесного транспорта звучит крайне заманчиво.

Помимо уникальной экспозиции в этом году на фестивале вас будут ждать:

Стенды мастерских и клубов, которые приедут со всей России и представят свои работы: элементы ручной гравировки, компоненты и запчасти для проектов, клубный мерч

Интересная развлекательная программа, которая каждый день будет меняться. Для всех гостей подготовлены конкурсы и призы от партнеров фестиваля

Бар «Заправка», где всегда можно поесть вкуснейшее мексиканское такос, буррито, хотдоги и бургеры

Челендж по кастом-покраске, в котором участвуют двенадцать мастеров из шести российских регионов. Прямо сейчас они расписывают яркими панелями скейтовые доски, любую из которых во время мероприятия можно будет приобрести на онлайн-аукционе и украсить интерьер своего дома, офиса или гаража. Вся собранная сумма будет передана в Фонд Выход, помогающий людям, страдающим от аутизма.

Организаторы фестиваля подготовили сюрпризы всем гостям:

Комплимент в виде лимитированного крафтового напитка (первой 1000 гостей) с дизайном афиши фестиваля, кусочек торта или подарочный стикер.

Уникальный рисунок симметричных линий от руки (пинстрайпинг), которым мастера могут украсить любую карманную вещицу, будь то телефон, кошелек или пауэрбанк.

Три бесплатных жетона для игры в уникальном аналоговом Музее Пинбола «GoPinball», который будет располагаться прямо на площадке, а также безлимитные аркады и симуляторы на самых популярных игровых платформах всех поколений.

Скидки на весь юбилейный мерч, сделанный специально к фестивалю,

и многое другое!

Время: 11 сентября с 19:00 до 23:00, 12 сентября с 11 до 23, 13 сентября с 11:00 до 19:00

Локация: Москва, Музей Культовых Автомобилей МОСТ

Как добраться: Метро Октябрьская(кольцевая), 3 минуты пешком в сторону Парка Горького, опоры Крымского моста, вход со стороны главного входа Парка Горького или Музеона.

Продажа билетов.

Приходите провести с нами этот незабываемый уикенд!

До встречи!