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В моторную гамму Opel Vivaro Flatbed вошёл 150-сильный турбодизель

14.09.2026 413 0 0
В моторную гамму Opel Vivaro Flatbed вошёл 150-сильный турбодизель

Автогигант Stellantis презентовал новую модификацию грузовика с бортовой платформой в рамках IAA Transportation.

Марка Opel и её британский аналог Vauxhall выпускают коммерческий автомобиль, получивший название Vivaro, с 2001 года. Модель актуального третьего поколения была представлена в 2019-м, а её ближайшими родственниками являются Peugeot Expert, Citroen Jumpy, Fiat Scudo и Toyota Proace. Этот коммерческий автомобиль пережил обновление осенью 2023-го, тогда ему подправили внешность в фирменном стиле и пересмотрели интерьер.

На фото: Opel Vivaro Flatbed со 150-сильным турбодизелем

Одной из модификаций Opel Vivaro является грузовик с бортовой платформой, которому досталась прибавка Flatbed к названию. Теперь у этого автомобиля появилась новая модификация, дебютировавшая в рамках выставки коммерческого транспорта IAA Transportation, которая сейчас проходит в Ганновере (Германия).

Новой версии достался 150-сильный турбодизель объёмом 2,2 литра, его максимальный крутящий момент равен 370 Нм. Этот мотор работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. В пресс-службе Stellantis отметили, что эта начинка «сочетает в себе эффективность и экономичность с образцовыми показателями производительности», и добавили, что она позволяет водителям Vivaro «быстро трогаться с места даже при полной загрузке грузового отсека».

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Помимо этого, бортовой грузовик Opel Vivaro Flatbed по-прежнему продолжат предлагать с полностью «зелёной» техникой. Речь идёт о единственном 136-сильном электромоторе (максимальный крутящий момент – 270 Нм), расположенном на передней оси. Такой модификации на выбор предлагаются две тяговые батареи, их полезная ёмкость составляет 42 и 69 кВт*ч.

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Стоимость новой дизельной модификации Opel Vivaro с бортовой платформой уже известна. Так, на домашнем рынке, в Германии, за такой грузовик просят не менее 42 066 евро (эквивалентно примерно 4,1 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь, стоимость полностью электрического варианта варьируется от 46 767 до 52 717 евро (около 4,6 – 5,1 млн рублей) в зависимости от выбранной тяговой батареи.

Напомним, ранее предполагалось, что у ряда коммерческих автомобилей, выпускаемых марками Stellantis (в том числе и Opel), появятся водородные модификации. Однако в середине 2025 года, буквально на пороге старта проекта, автогигант объявил об изменении в планах: в итоге серийные средне- и полноразмерные вэны с водородной начинкой, которые должны были сходить с конвейеров заводов во Франции и Польше, так и не увидели свет.

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