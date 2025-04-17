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  • В первом квартале 2025 года Lada стала самым продаваемым авто с пробегом, обогнав Kia

В первом квартале 2025 года Lada стала самым продаваемым авто с пробегом, обогнав Kia

17.04.2025 30 0 0

Согласно данным автомобильной системы Pango Cars, в первом квартале 2025 года отечественный бренд Lada занял лидирующую позицию на рынке автомобилей с пробегом в России. Доля продаж автомобилей этой марки составила 14,1%. Для сравнения, годом ранее в аналогичный период лидером в сегменте была Kia с долей 13,9%. В тройку лидеров также вошли южнокорейские бренды: Kia с долей 12,1% и Hyundai – 10,1%. Наиболее востребованными моделями среди россиян стали Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Vesta.

Средний размер автокредита на вторичном рынке, выданного в первом квартале 2025 года, составил 794 тыс. рублей. При этом средняя стоимость автомобилей с пробегом, приобретенных в кредит, достигла 1,5 млн рублей, а средняя процентная ставка по кредитам – 26,2% годовых. Большинство займов оформлялись сроком на 6 лет.

Наибольшим спросом в указанный период пользовались автомобили с пробегом стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей – на них пришлось 35% всех сделок. Практически равное количество покупателей приобретали автомобили стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей (21%) и до 500 тыс. рублей* (20%). На долю автомобилей стоимостью от 1,5 до 2 млн рублей пришлось 14% продаж, а на автомобили стоимостью свыше 2 млн рублей – лишь 10%.

По возрасту наибольший интерес у покупателей вызвали автомобили от 10 до 15 лет – они составили 34% от всех продаж. Чуть меньше – 29% – пришлись на автомобили возрастом от 5 до 10 лет. Модели младше 5 лет и в возрасте от 15 до 20 лет пользовались одинаковым спросом – по 16%. Самыми редкими оказались автомобили старше 20 лет, на них пришлось только 4% всех сделок.

Несмотря на высокую среднюю ставку по автокредитам, рынок автомобилей с пробегом демонстрирует устойчивый спрос. Это связано с тем, что покупатели стремятся найти оптимальное соотношение цены и качества, выбирая более доступные по стоимости автомобили.
пресс-служба Pango Cars

Интересно, что почти все автомобили китайских марок, проданные с пробегом в первом квартале 2025 года, были представлены в кузове пятидверных внедорожников – на них пришлось 37% продаж. Далее следуют седаны (33%) и пятидверные хэтчбэки (20%). Это может свидетельствовать о стабильном спросе на практичные и вместительные автомобили в условиях российских дорог и климата.

Партнёрский материал

авторынок авто с пробегом Lada

 

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