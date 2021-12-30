В погоне за бестселлером: в Китае появился ещё один Mini EV, на сей раз от Dongfeng

Dongfeng Motor Corporation решила попытать счастья в сегменте дешёвых электромобилей китайского рынка, где сейчас доминирует «коробчонка» Wuling Hongguang Mini EV от SAIC-GM. Анонсирован похожий городской электромобиль Dongfeng Fengguang Mini EV, полноценная премьера которого состоится в первом квартале следующего года.

Существующая с 1969 года китайская госкомпания Dongfeng в XXI веке поднялась за счёт совместный предприятий с Honda, Kia, Nissan, Peugeot и Citroen, но продукция под собственными брендами расходится ни шатко ни валко и в списках бестселлеров не значится. Электромобильный сегмент домашнего рыка компания Dongfeng и вовсе проспала: лишь в прошлом году она запустила под него премиальный бренд Voyah, а на этой неделе анонсирована массовая бюджетная модель под маркой Dongfeng Fengguang и назвали её точь-в-точь как суперуспешную модель от SAIC-GM — Mini EV.

Wuling Hongguang Mini EV

Wuling Hongguang Mini EV дебютировал летом прошлого года и буквально взорвал китайский рынок: взгляните на список бестселлеров розеточного сегмента (электромобили и plug-in гибриды) в Китае за первые 11 месяцев этого года, подготовленный ресурсом CleanTechnica. Элетромобильчик Wuling лидирует здесь с большим отрывом от всех остальных моделей — продано 368 396 шт.



Минимальная цена Wuling Hongguang Mini EV составляет всего 28 800 юаней или 333 тысячи рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ. При длине 2914 мм и колёсной базе 1940 мм Mini EV вмещает четверых и имеет привлекательный (по крайней мере, для китайских потребителей) дизайн. Базовая силовая установка бестселлера сейчас подразумевает электромотор мощностью 20 кВт (27 л.с.) и батарею ёмкостью 9,3 кВт·ч, полного зарядка которой хватает на 120 км пробега. Опциональная батарея на 13,9 кВт·ч увеличивает запас хода до 170 км. Максимальная скорость — 100 км/ч. В общем, отличный вариант для города.



Wuling Hongguang Mini EV

Разумеется, другие китайские производители тут же бросились делать аналоги Wuling Hongguang Mini EV: в августе электрическую кубышку на колёсах представила компания Chery, а теперь свой Mini EV будет и у Dongfeng. На данный момент опубликованы всего три официальные картинки Dongfeng Fengguang Mini EV, полноценная премьера будет уже в 2022 году. Китайские СМИ сообщают, что габаритная длина хэтчбека — 2995 мм, ширина — 1495 мм, высота — 1640 мм, колёсная база — 1960 мм. Электродвигатель будет чуть мощнее, чем у Wuling — 25 кВт (34 л.с.). Другой информации о новинке пока нет.



Dongfeng Fengguang Mini EV

Дизайн Dongfeng Fengguang Mini EV, как видно, не буквально копирует конкурента, а переставляет цитаты местами: например, чёрные вставки по бокам кормы опущены пониже, к задним фонарям. Есть и оригинальные детали вроде смешных «усов» в переднем бампере и косых выштамповок на дверях.



Dongfeng Fengguang Mini EV

Говорить об экспортных перспективах Dongfeng Fengguang Mini EV пока рано, а вот Wuling Hongguang Mini EV уже продаётся за пределами Китая: в Европе его под именем Freze Nikrob предлагает латвийская компания Dartz – та самая, что делает монструозные бронированные внедорожники.

