В преддверии премьеры Lexus NX нового поколения: опубликован тизер, хотя внешность уже не секрет

Предвестник компактного кроссовера Lexus – концепт LF-NX – показался в 2014 году в рамках Пекинского автосалона, годом позже начались продажи серийного паркетника с именем NX. В 2017-ом автомобиль пережил рестайлинг. Сейчас компания находится на завершающем этапе разработки модели второго поколения: ранее прототипы будущего SUV не раз попадались в объективы фотошпионов.



Lexus NX второго поколения

Теперь в компании решили опубликовать тизер будущей новинки: на изображении видна только часть кормы кроссовера. На снимке можно заметить багажную дверь с расположенным сверху спойлером со встроенным в него стоп-сигналом, а также широкую полосу, которая соединяет задние фонари между собой через всю ширину багажной двери. Под линией находится надпись с названием бренда.



Хотя компания решила подразнить поклонников модели перед презентацией новинки с помощью тизера, стоит отметить, что внешность «второго» NX уже давно не секрет. Ещё в феврале текущего года в Сеть попало предположительно фирменное видео со сменившим поколение кроссовером. Его довольно оперативно удалили, однако многие успели сделать скриншоты: их Kolesa.ru публиковал ранее.

Напомним, паркетнику оставили силуэт предшественника и веретенообразную радиаторную решётку, по-прежнему у модели есть треугольники в окнах передних дверей, и боковые зеркала заднего вида на отдельных ножках. У «следующего» NX cветодиодные ходовые огни интегрированы в фары, а задние фонари получились более «строгими».



В том удалённом ролике «засветился» в том числе и салон. Интерьер в Lexus NX второй генерации полностью новый. Дисплей мультимедийной системы теперь встроен в переднюю панель, а не «торчит» из неё, кроме того, экран стал сенсорным. Ещё у нового Lexus NX виртуальная «приборка», другой селектор коробки передач, который расположили ближе к водителю, а рукоятки открывания дверей разместили в подлокотниках. Интерьер лишили аналоговых круглых часов.

По предварительной информации, в основу «второго» паркетника легла платформа GA-K, разработанная в рамках архитектуры TNGA. Сейчас на этой же «тележке» базируется актуальный кроссовер Toyota RAV4.



Вероятно, у модели Lexus, как и раньше, будут базовая версия NX 200 и обычный гибрид (его индекс раскроют позже). Не исключено, что в линейке также будет и подзаряжаемый гибрид – NX 450h+. Его могут оснастить силовой установкой от японского автомобиля Toyota RAV4 PHV (в США версия называется RAV4 Prime).

У гибридного кроссовера Тойоты передние колёса с помощью электромеханического вариатора вращают работающий по циклу Аткинсона «атмосферник» A25A-FXS 2.5 (177 л.с., 219 Нм) и 182-сильный электромотор (270 Нм), а на задней оси установлен второй электродвигатель (на 54 л.с. и 121 Нм). Под полом салона расположили батарею ёмкостью 18,1 кВт*ч. Совокупная отдача системы RAV4 PHV составляет 306 л.с.



Кроссовер Lexus NX следующего поколения дебютирует на следующей неделе, 12 июня. На рынок новинка, вероятно, выйдет до конца текущего года. Ориентировочные цены пока не названы. Сейчас стартовый ценник актуальной версии модели в России составляет 2 960 000 рублей.

