В преддверии премьеры Toyota частично показала интерьер следующей Tundra

Точную дату дебюта нового пикапа в компании пока не называют. Предполагается, что продажи модели начнутся в четвёртом квартале 2021 года.

Выпуск полноразмерного пикапа Tundra был налажен в США ещё в 1999 году. За прошедшее время модель пока всего раз меняла поколение: автомобиль актуальной второй генерации вышел в 2007-ом, а обновился – в 2014 году. При этом продажи грузовика сократились за последнюю пару лет. В течение «ковидного» 2020-го дилеры реализовали в Штатах 109 203 единицы, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Напомним, лидером сегмента по-прежнему остаётся американский бестселлер – Ford F-series – с результатом в 787 422 экземпляра (-12%). Но японский пикап обгоняет Nissan Titan (26 439 шт., -16%).



На фото: новая Toyota Tundra TRD Pro CrewMax

Как мы отмечали ранее, сейчас Toyota продолжает работать над Tundra третьего поколения, причём, проект, вероятно, находится на завершающей стадии, ведь премьера ожидается довольно скоро. В компании точную дату дебюта нового пикапа пока не называют; предполагается, что продажи модели на американском рынке должны начаться в четвёртом квартале 2021 года.

«Третий» пикап Toyota в маскировке ранее попадался в объективы фотошпионов, затем был опубликован тизер, на котором виднелся лишь силуэт передней части. Недавно в Сети оказался снимок, демонстрирующий экстерьер новинки: у грузовика будет полностью светодиодная головная оптика с Т-образными ДХО, а также иная массивная решётка радиатора с рисунком в виде крупных ячеек.



Тизер салона нового пикапа Toyota Tundra

А вот снимков салона до недавнего времени в Сети не было, теперь же компания решила опубликовать тизер интерьера нового пикапа. Пока внутреннее убранство показано не полностью, однако часть важных деталей разглядеть можно. Так, в центре располагается большой сенсорный экран: планшет возвышается над передней панелью, а не интегрирован в неё. Ещё в салоне можно заметить другое рулевое колесо (на нём есть отметка нулевого положения красного цвета), а также динамики JBL на передних стойках.



Предполагается, что в основе «третьей» Tundra окажется платформа Toyota F1 (TNGA-F) body-on-frame. Напомним, на этой «тележке» базируются такие внедорожники марки, как Sequoia и 4Runner, а также пикап Tacoma. Ранее компания анонсировала появление в моторной линейке нового двигателя – iForce Max, предположительно V6. Не исключено, что под капотом окажется турбомотор, с которым недавно дебютировал Toyota Land Cruiser 300. Его объём составляет 3,5 литра, а отдача у внедорожника равна 415 л.с. (максимальный крутящий момент – 650 Нм).



На фото: салон актуального пикапа Toyota Tundra

Вероятно, новый двигатель придёт на замену нынешнему 386-сильному мотору V8 объёмом 5,7 литра (544 Нм). Кстати, у конкурента – полноразмерного пикапа Ford F-150 – V8 в гамме имеется. Кроме того, в линейке «японца» наверняка окажется либо «обычный» гибрид, либо подзаряжаемый бензоэлектрический вариант. Подробностей об электрифицированной «начинке» пока нет.

О том, как изменилась цена Toyota Tundra в ходе смены генерации, станет известно, вероятно, в ходе презентации новинки. На сегодняшний день начальная стоимость актуального автомобиля в США равна 34 025 долларов (эквивалентно 2,47 млн рублей по текущему курсу). Топовая версия пикапа американцам обходится не менее, чем в 49 245 долларов (около 3,58 млн рублей).

