В преддверии скорого дебюта Mercedes-Benz опубликовал первый официальный тизер EQXX

Многие мировые автопроизводители сейчас продолжают вкладываться в развитие электромобилей. В этот список, конечно же, входит и немецкая компания Mercedes-Benz. На сегодняшний день у этого бренда имеется своё «батарейное» семейство EQ: роль его первенца исполнил кроссовер EQC, позже подтянулись и другие модели. Флагманом стал большой лифтбек EQS: эту новинку компания полностью рассекретила весной текущего года.



«Зелёная» линейка немецкой марки в дальнейшем станет ещё шире. Так, есть шанс, что в основу одной из будущих серийных моделей ляжет концепт Vision EQXX, который Mercedes-Benz намерен представить уже скоро, 3 января 2022 года, в рамках выставки CES, которая традиционно проходит в это время в Лас-Вегасе. Пока что компания не рассекретила внешность футуристичного шоу-кара, однако несколько «неофициальных» снимков мы уже видели. Теперь же фотографию будущего экспоната CES опубликовали на пресс-сайте бренда, так что её можно считать первым официальным тизером будущей новинки.



Судя по изображениям, у концепта Mercedes-Benz Vision EQXX (несмотря на то, что это четырёхдверный седан) будет купеобразная форма кузова с весьма покатой крышей. Автомобиль получит светодиодную головную оптику, причём фары будут соединены светящейся полосой через всю ширину передней части. Задние фонари также окажутся светодиодными. У шоу-кара рельефный капот, вероятно, «обычные» боковые зеркала заднего вида (хотя ранее предполагалось, что это будут камеры, транслирующие изображение на экраны в салоне), а также традиционные дверные ручки.



Как стало известно ранее, в Mercedes-Benz львиную долю внимания уделили тому, чтобы у EQXX была максимально возможная аэродинамическая эффективность. Так, предполагается, что коэффициент аэродинамического сопротивления у шоу-кара немецкой марки окажется ниже, чем у ранее показанного обтекаемого лифтбека EQS. Стоит напомнить, что его значение составляет 0,20, тогда как у Mercedes-Benz S-Class показатель равен 0,22.

В компании Vision EQXX обозначили как «самый эффективный электрокар в истории Mercedes-Benz». Предполагается, что запаса хода на одной зарядке такому «зелёному» автомобилю должно хватать примерно на 1000 км (расчёт вели по циклу WLTP). Никакой новой информации о «начинке» по-прежнему нет. Пока что известно лишь, что разработкой техники для концепта занимаются сотрудники подразделения Mercedes F1.



Новый тизер концепта Mercedes-Benz Vision EQXX

На самом деле информации о том, появится ли в «розеточной» линейке немецкой марки серийный автомобиль, в основу которого ляжет шоу-кар Mercedes-Benz Vision EQXX, сейчас нет. Но очевидно, что компания намерена в дальнейшем использовать те технологии, с которыми дебютирует концепт, при разработке будущих электромобилей бренда.

Отметим, у первенца «зелёного» семейства Mercedes-Benz – кроссовера EQC – дела на домашнем рынке идут в целом неплохо. Его продажи стартовали в 2019-ом, за «ковидный» 2020-ый модель разошлась здесь тиражом в 14 645 единиц. По данным сайта Carsalesbase, за первые десять месяцев текущего года (более свежих данных пока нет) клиенты в Европе купили 14 274 экземпляра, что на 56,2% больше, чем годом ранее.

