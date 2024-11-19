В приложении Авито Авто появилась возможность оформить кредит на покупку автомобилей от ВТБ

В Авито Авто пользователи могут оформить кредит на покупку автомобиля с пробегом в ВТБ прямо в приложении на iOS, Android и в мобильной версии в браузере. Доступ к подаче заявки находится внутри объявления о продаже автомобиля. Клиенты ВТБ будут идентифицированы по номеру телефона и смогут заполнить заявку на кредит в банковском приложении, а остальным нужно будет пройти авторизацию через личный кабинет Госуслуг (через ЕСИА).

К числу партнеров Авито Авто присоединился один из крупнейших банков России – ВТБ. Банк предлагает кредиты на покупку автомобилей с пробегом от частных лиц и профессиональных продавцов. Сумма кредита составляет от 300 тысяч до 10 миллионов рублей, а максимальный срок – 7 лет.

Расширение списка банков-партнеров за счет привлечения еще одного из лидеров финансового рынка – новый шаг в реализации стратегии, так как повышает вероятность получить наиболее привлекательные условия кредитования. Для продавцов это дополнительная возможность увеличить спрос на предлагаемый автомобиль за счет тех, кому удобнее воспользоваться кредитными деньгами. Анна Григорова руководитель бизнес-направления С2С кредиты в Авито Авто

Исследование, проведенное Авито Авто в ноябре 2024 года, показало, что чаще всего берут кредит на сумму до 1 млн рублей: об этом сообщили 44% респондентов, оформлявших кредит на автомобиль. На втором месте – кредит на сумму 1-3 миллиона рублей: его брали 37% опрошенных. Средняя сумма кредита составила 1 940 130 рублей.

При этом 63% респондентов оформили кредит на срок от 3 до 7 лет, 26% – до 3 лет. Средний срок кредита составил 4 года 3 месяца. 44% респондентов сообщили о том, что им удалось досрочно погасить кредит.