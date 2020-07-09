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  • В рамках премии «Внедорожник года 2020» прошёл тест-драйв квадроциклов

В рамках премии «Внедорожник года 2020» прошёл тест-драйв квадроциклов

09.07.2020 76 0 1

Премия «Внедорожник года» набирает обороты! Второго июля на территории мотопарка «Вельяминово» состоялось выездное мероприятие – тест-драйв квадроциклов. Его главными действующими лицами стали участники конкурса дизайнеров «Оригинальный взгляд», проходящего в рамках премии. 

 

Партнерский материал

Впервые за 15 лет своего существования премия «Внедорожник года» предоставила возможность молодым дизайнерам проявить свой талант. В апреле было объявлено о старте всероссийского дизайнерского конкурса «Оригинальный взгляд». И чтобы отметить успехи юных талантов, успевших отправить дизайн-концепты своих внедорожников, оргкомитет премии устроил для них тест-драйв квадроциклов CFMOTO, организованный при поддержке главного призового партнера премии.

Мотопарк «Вельяминово» – это уникальная экстрим-площадка для всех любителей скорости и адреналина, с песчаными каскадами трамплинов общей протяженностью более 8 км и перепадами высот до 30 метров. Участники конкурса дизайна премии, будущее российского автомобильного дизайна, испытали внедорожную технику на подготовленной для них трассе. Но каждое серьёзное испытание требует серьёзной подготовки, поэтому Мастер спорта, Чемпион России по квадроспорту Владимир Авсеенко и представители CFMOTO провели инструктаж, где рассказали о правилах безопасности и управлении квадроциклами, а затем и экипировали героев тест-драйва – всё как полагается в мире профессионалов квадроциклетного спорта! 

Горящие глаза и желание навернуть очередной круг – своими эмоциями после заездов ребята делились уже в ходе награждения участников тест-драйва. Каждого организаторы премии наградили памятными подарками и сертификатами не только от самой премии, но и от главного призового партнера CFMOTO, а также наборами полезных энергетических батончиков от компании «НЕОФРУТ». Полученного же заряда хорошего настроения, мы уверены, им хватит надолго, и они представят на конкурс проекты, которые станут отправной точкой нового российского автомобильного дизайна. 

Кстати, во время мероприятия участники успели познакомиться с продукцией и других наших призовых партнёров, оценили технику и призы для участников голосования, ведь в этом году у премии много друзей, подарки от которых наверняка оценят автолюбители. В этом году ими стали компании Greenworks – ведущий международный производитель аккумуляторной садовой техники; Nokian Tyres – компания, выпускающая самые надёжные шины; Kwazar, специализирующийся на производстве профессиональных опрыскивателей и распылителей, Autoland – производитель автомобильной косметики; Webasto – лидер сегмента автомобильных отопителей; Российский Авто Мото Клуб и многие другие.

В тест-драйве приняли участие информационные партнёры премии и представители «Блогерского жюри», которые не смогли удержаться от соблазна сесть за руль и протестировать квадроциклы известного производителя с двигателем от 400 до 1000 см³ мощностью от 31 до 75 л.с.

«Никакие внедорожные покатушки на автомобиле не дают тех эмоций, что оставляет в душе квадрик. Это чувство, наверное, сродни тому, что испытывали смельчаки, скачущие на спинах диких мустангов. Опасно? Да. Как и любой экстремальный вид спорта: сноуборд, горные лыжи, серфинг... Но при соблюдении мер безопасности квадроцикл может навсегда украсть пламенное сердце покорителя бездорожья», – поделился впечатлениями Евгений Покровский, представитель «Блогерского жюри» премии.

Напомним, что одной из моделей прошедшего тест-драйва стал главный приз «Внедорожника года 2020» – квадроцикл CFMOTO X5 Classic. Универсальный, с проверенной годами конструкцией, сбалансированным 500-кубовым мотором мощностью 32 л.с., который в силу своей экономичности и надёжности подходит как для использования в хозяйстве, так и для покатушек по бездорожью. CFMOTO X5 Classic – один из самых универсальных утилитарников, которому по силам любые задачи. 

Вы тоже можете получить главный приз – квадроцикл CFMOTO или стать обладателем других ценных призов от партнёров премии. Для этого просто проголосуйте за любимый кроссовер или внедорожник на сайте www.vned.ru. Голоса принимаются до 31 августа 2020 года, после чего в сентябре нас ждёт подведение итогов и объявление победителей автомобилей в различных номинациях.

Следите за новыми событиями премии, впереди нас ждут очередные приключения!

«Внедорожник года» – ежегодная профессиональная премия автомобильных журналистов, которая вручается с 2005 года. Она стала первой российской премией, профессионально оценивающей самый быстрорастущий сегмент автомобильного рынка – внедорожники и кроссоверы.

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