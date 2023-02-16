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  • В РФ водителей хотят снова начать наказывать за превышение средней скорости

В РФ водителей хотят снова начать наказывать за превышение средней скорости

16.02.2023 71 0 0

Соответствующие штрафы были отменены ещё летом 2021 года, однако теперь старая практика может снова вернуться в строй.

В РФ ранее водителей наказывали за превышение средней скорости. Для того чтобы её вычислить, в ГИБДД использовали замер показателей в нескольких местах – к примеру, на въезде и на выезде из небольшого населённого пункта. Затем программа высчитывала ту самую среднюю скорость движения (по формуле, включающей в себя расстояние между точками и потраченное на путь время). В итоге, если показатель превышал допустимый, автовладельцам приходили «письма счастья».

Эти штрафы часто оспаривались, так как в документах, на основании которых можно назначать наказания, нет такого термина как «средняя» скорость». После критики Верховного суда РФ (здесь сочли, что нельзя называть протяжённый участок дороги местом правонарушения), в 2021 году, в ГИБДД перестали использовать эту практику: сейчас постановления об административном нарушении (касательно скорости) формируются только на основании измерения мгновенной скорости ТС.

Однако о необходимости возвращения штрафов за превышение средней скорости теперь заговорили власти некоторых российских регионов, Министерство транспорта и производители дорожных камер. Как сообщает «Коммерсант», в ходе круглого стола в Госдуме представители субъектов федерации, в частности, заявили о том, что отмена соответствующей практики привела к росту аварийности.

По словам представителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владимира Карпова, с 2019 по 2021 годы за средней скоростью следили на 30 участках дорог. Он отметил, что возврат к штрафам за её превышение, к примеру, позволит контролировать скорость проезда тоннелей и эстакад. В Подмосковье в тот же период таких участков насчитывалось 174. Как отметил заместитель главы подмосковного Минтранса Виталий Резанов, после введения контроля за средней скоростью аварийность на них сократилась на 45%, а после отмены наказания показатель снова вырос.

Собравшиеся в рамках круглого стола обсудили то, каким образом и где должна быть закреплена возможность вынесения штрафов за превышение средней скорости. По словам исполнительного директора ОКО (ассоциация производителей камер) Эльдара Тузмухаметова, в КоАП необходимо внести ряд условий для вынесения постановления: на ограниченном камерами участке дороги не может быть возможности альтернативного объезда, скоростной режим здесь должен быть одинаковым, отрезок пути должен относиться к юрисдикции одного суда, а точкой совершения нарушения он предлагает считать последнюю камеру (последнее позволит не учитывать критику Верховного суда).

По словам участников круглого стола, изменения могут понадобиться не только в КоАП, но и в ПДД, и в некоторые постановления правительства. Как сообщает издание, представители Министерства внутренних дел РФ на встрече не присутствовали, но в январе 2022-го правоохранители заявляли, что возвращать штрафы за превышение средней скорости «преждевременно».

Напомним, дорожным камерам постепенно расширяют функционал. Так, теперь они фиксируют такое нарушение, как выбрасывание мусора из автомобилей на обочине или в лесу. Водителям «легковушек» в этом случае грозит штраф в размере до 30 тыс. рублей, должностным лицам – до 60 тыс. рублей, юрлицам – до 100 тыс. рублей.

Россия авто и общество ПДД законы

 

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