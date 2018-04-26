Отечественные и китайские алюминиевые колёсные диски проверили специалисты Роскачества. Согласно отчёту, из 23-х моделей проверку смогли пройти не все: шесть экземпляров оказались небезопасными. При этом другие шесть получили звание «товара повышенного качества», ещё 11 моделей признали удовлетворяющими требованиям.

В Роскачестве пояснили, что основные испытания дисков касались их безопасности, они имитировали повседневную эксплуатацию машин. В списке тех, кто не прошёл проверку, оказалась продукция российских марок («Мегалюм», Proma); а также китайских (X-Race, 4GO, Replay и Alcasta). При этом результат испытаний распространяется только на ту партию, которая прошла тесты, так что отозвать с рынка все такие диски невозможно.

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2452 3 3 19.02.2018

Согласно отчёту, составленному после проверки, при ударе в вентиль у X-Race центральная часть отделилась от обода, у 4GO – нарушилась герметичность детали. Из-за удара в спицу на диске Proma образовались трещины, а у Alcasta и Replay центральная часть оторвалась от обода колеса, что в случае последнего стало также причиной мгновенной потери давления в шине. Продукция «Мегалюм» не прошла оба теста, а также испытания физических свойств металла. Перечисленные нарушения представляют реальную угрозу для потребителей.

Официальных комментариев от представителей компаний, выпускающих диски вышеперечисленных марок, не было. Однако по информации «Коммерсанта», производитель продукции Proma уже внедрил контроль механических свойств сплава и изменил конструкцию спиц (более качественная продукция поступит в продажу в мае 2018 года). Помимо этого «Мегалюм» изменил систему контроля качества и заключил договор с другим поставщиком металла. С производства была снята определённая модель марки Replay и 4GO, а диски X-race из партий 2015 года были отозваны, серия больше не продаётся.

В списке тех марок, которые прошли все испытания Роскачества, оказались также диски российских брендов (Techline, Veritas-16) и китайских (YST, Bantaj, N20 и NZ). В числе тех, чьё качество на данный момент признано удовлетворительным, продукция марок LS, K&K, MAK, Alutec, Rial, Yokatta, RW, Yamato, Kia, Cross Street и FR.

Известно, что на показатель продаж легкосплавных дисков в России в 2017 году составил 7,4 миллиона экземпляров. При этом на ввозную продукцию пришлось 62% от этого количества. Если говорить о поставках на заводы, то доля импорта составляет 71% (основные импортёры: Корея, Германия, Турция, Словакия и Чехия). На рынке запчастей большая часть приходится на китайские диски (свыше 90%).

Портал «Колёса.ру» летом прошлого года сообщал о том, что получать лицензию хотели обязать импортёров алюминиевых колёсных дисков. Речь шла о некоторых производителях из стран, не являющихся членами Евразийского экономического союза. Предлагалось заставить их получать разовые лицензии Минпромторга на отдельные партии ввозимой в РФ продукции. Отметим, инициатива получила отрицательное заключение.