Под отзыв попали кроссоверы, произведенные с 3 апреля по 13 июня прошлого года. Они могут заглохнуть в любой момент.

Фирма Nissan в ходе внутренней инспекции своих производственных мощностей обнаружила, что падающий ролик, используемый для изготовления внутренней пружины выключателя зажигания кроссоверов Nissan Juke, изношен, в связи с чем пружины могли получить поверхностные повреждения. Из-за этих повреждений пружина в процессе эксплуатации может разрушиться и привести к остановке двигателя.

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Всего в Россию с завода в Великобритании попали 375 кроссоверов, у которых может быть обнаружен этот дефект, список их VIN-номеров есть на сайте Росстандарта. В рамках отзывной кампании механики авторизированных сервисных центров Nissan бесплатно для автовладельцев проверят замок зажигания на каждом автомобиле и при необходимости заменят его.

Nissan Juke вернулся на российский рынок летом прошлого года, но из-за высоких цен спрос на него невелик: с июня по август 2017-го он нашел в нашей стране 1921 покупателя, а с января по сентябрь этого года – 1845. Для сравнения скажем, что Qashqai за первые три квартала этого года разошелся в России тиражом 16 010 экземпляров, X-Trail – 16 492, а бюджетный Terrano – 9913. В перспективе Juke и Terrano могут уступить свои места в российской модельной линейке Nissan кроссоверу Kicks на платформе B0 – такую машину на этой неделе представили в Индии. С актуальными ценами на Nissan Juke вы можете ознакомиться в нашем каталоге новых автомобилей.