В России стартовали продажи новой версии флагманского пикапа JAC T9, цена известна

Местное подразделение китайской марки сегодня, 12 января 2026 года, объявило о выходе на рынок исполнения Urban, которое отличается на счёт новой подвески.

В родном Китае рамный грузовик дебютировал ещё в 2020-м: здесь он представлен под названием Hunter. На российском рынке модель продаётся под индексом T9 и занимает место флагмана, в конце весны 2024 года до нас добрался обновлённый грузовик. В конце прошлого года местный офис JAC анонсировал появление новой версии пикапа, а теперь обнародовал ценник и объявил о старте продаж.

На фото: JAC T9 Urban

Речь идёт о модификации JAC T9 Urban, главным отличием которой от уже представленных в РФ версий является независимая задняя многорычажная подвеска Multilink (у других исполнений – задняя подвеска зависимая рессорная). Угол въезда – 27o, угол съезда – 23o, угол преодолеваемого подъёма – 30%.

Ещё такой пикап получил электронно-управляемую систему полного привода и принудительную блокировку заднего дифференциала. В компании отметили, что это «гарантирует уверенную тягу и предсказуемое поведение автомобиля в сложных дорожных условиях». Снаряженная масса варианта Urban составляет 2045 кг, грузоподъёмность – 1055 кг.

В оснащение версии входят: 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодная головная оптика, передние и задние датчики парковки, система кругового обзора 360о, круиз-контроль, люк, комплекс систем безопасности, климат-контроль, отделка салона чёрной экокожей с красной прострочкой, обогрев передних кресел, функция запуска двигателя кнопкой, 7-дюймовая виртуальная приборка, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,4 дюйма и устройство для беспроводной зарядки смартфонов.

Рекомендованная розничная цена JAC T9 Urban на российском рынке равна 3 689 000 рублей, с учётом действующих предложений новинку можно купить за 3 589 000 рублей. Согласно прайс-листу на официальном сайте марки в РФ, рекомендованная розничная стоимость «обычного» бензинового варианта Explorer равна 3 649 000 рублей (3 549 000 рублей с учётом акций), а за аналогичную дизельную версию просят не менее 3 749 000 рублей (3 649 000 рублей со скидкой).

Под капотом у JAC T9 Urban располагается бензиновый 2,0-литровый турбомотор (такой же, как у варианта Explorer), максимальная отдача которого равна 224 л.с., а максимальный крутящий момент – 390 Нм. Он работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Средний расход топлива у такого пикапа составляет 9,5 литра на 100 км.

На фото: салон JAC T9

Ещё JAC T9 в России доступен с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 163 л.с. (410 Нм), тоже идёт в комплекте с 8АКП. Напомним, такая версия присоединилась к российской линейке в сентябре 2025 года. Все исполнения имеют полный привод типа part-time.