Флагманский пикап JAC T9 с дизелем обзавёлся российским ценником

15.09.2025 40 0 0

Моторная гамма модели китайской марки расширилась: теперь грузовик предлагается и с 2,0-литровым турбодизелем, мощность которого равна 163 л.с. (410 Нм).

Рамный грузовик дебютировал на домашнем рынке ещё в 2020 году: в Китае он продаётся под именем Hunter. В списке его родственников числятся уже представленные в России JAC T8 и T8 Pro, а также «младший брат» местной сборки, представленный под названием Sollers ST6. Кстати, у JAC T8 Pro есть российский близнец – Sollers ST8. Флагманский пикап JAC T9 пережил рестайлинг в 2023-м, в РФ такой грузовик привезли в конце весны 2024 года, однако изначально он был доступен лишь с одним вариантом «начинки».

На фото: JAC T9 TDi

Так, до недавнего времени JAC T9 предлагался на российском рынке только с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, максимальная отдача которой равна 224 л.с., а крутящий момент – 390 Нм. Этот двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом, привод – только полный. Рекомендованная розничная цена такого грузовика 2025 года выпуска равна 3 649 000 рублей.

В местном представительстве китайской марки анонсировали появление флагмана с альтернативной техникой в прошлом месяце. Теперь на официальном сайте была обнародована рекомендованная розничная цена JAC T9 TDi, она составляет 3 749 000 рублей. Кстати, корреспондент Kolesa.ru Михаил Калинин уже успел испытать дизельный пикап в деле: подробности читайте в нашем тест-драйве.

Под капотом такого пикапа располагается 2,0-литровый турбодизель семейства 4DB2 с турбонагнетателем Garrett с изменяемой геометрией и системой питания Common Rail от Bosch с давлением порядка 2000 бар. Его отдача составляет 164 л.с., а максимальный крутящий момент – 410 Нм. Двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Модели положен полный привод (part-time с раздаточной коробкой BorgWarner).

Габаритная длина флагманского пикапа равна 5330 мм, ширина – 1965 мм, высота – 1880 мм, а расстояние между осями – 3110 мм. Минимальный дорожный просвет составляет 210 мм. В списке визуальных отличий JAC T9 TDi от бензиновой версии числятся: полностью чёрная радиаторная решётка (без хромированного декора), а также затемнённый логотип и комплект внедорожных шин.

На фото: салон JAC T9 TDi

В оснащение дизельного пикапа входят 18-дюймовые колёсные диски, светодиодная головная оптика, передние и задние противотуманки, металлические боковые подножки, стальная дуга безопасности, люк с электроприводом, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль, датчики дождя и света, комплекс водительских помощников, шесть подушек безопасности, система кругового обзора 360о, климат-контроль, подогрев передних кресел, 7-дюймовая виртуальная приборка, информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,4 дюйма и акустика с 6 динамиками.

Напомним, в России под маркой Sollers выпускают не только пикапы JAC, но и минивэн: так, в июле текущего года на заводе в Татарстане стартовало серийное производство минивэна Sollers SP7, «донором» для которого стал JAC Refine RF8.

