Флагманский пикап JAC T9 в России: теперь с дизелем, цена известна

Как и бензиновый грузовичок, дизельный JAC T9 предложат в единственной богатой комплектации. В продажу новая версия поступит в ближайшее время.

Рамный пикап JAC T9 длиной 5330 мм стартовал в России в прошлом году, прежде модель была доступна исключительно с бензиновой турбочетверкой 2.0 TGDI (224 л.с., 390 Нм). Теперь же объявлено о расширении гаммы: до конца августа на наш рынок выйдет дизельная версия (она запечатлена на заглавном фото). Причем такое исполнение уже внесли в прайс-лист модели, но к цене вернемся чуть позже.

Это бензиновый JAC T9 для России, дизельный запечатлен на заглавном фото. Других изображений новой версии компания пока не предоставила 1 / 3 Это бензиновый JAC T9 для России, дизельный запечатлен на заглавном фото. Других изображений новой версии компания пока не предоставила 2 / 3 Это бензиновый JAC T9 для России, дизельный запечатлен на заглавном фото. Других изображений новой версии компания пока не предоставила 3 / 3

Под капотом новой версии установлен турбодизель 2.0 TDi. В пресс-релизе местного представительства JAC указана отдача 170 л.с. и 410 Нм (в брошюре заявлена мощность 168 л.с., но крутящий момент тот же). Как и JAC T9 с бензиновым турбомотором, пикап с дизелем имеет классический восьмиступенчатый автомат и полный привод (part-time с раздаткой BorgWarner). При этом сообщается, что коробку модернизировали – ее адаптировали «для работы в паре с дизельным двигателем».

Бензиновый JAC T9, у дизельного пикапа аналогичный интерьер 1 / 2 Бензиновый JAC T9, у дизельного пикапа аналогичный интерьер 2 / 2

Согласно прайс-листу, пикап с дизелем слегка отличается внешне – у него «решетка радиатора черного цвета с тонированным логотипом» (на решетке бензинового T9 красуются хромированные полоски). JAC T9 с турбодизелем предложат в единственной комплектации Explore (у бензинового пикапа сейчас аналогичное исполнение). В нее входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, защита двигателя, металлические боковые подножки, люк с электроприводом, подогрев передних сидений, климат-контроль, цифровая приборка (7 дюймов) и мультимедиа с планшетом диагональю 10,4 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, передний и задний парктроники, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

Бензиновый JAC T9

Рекомендованная цена дизельного JAC T9 без учета акций – 3 649 000 рублей. Столько же сегодня просят и за бензиновый пикап 2025 года выпуска (тоже без учета спецпредложений).