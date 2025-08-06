Новинки ×
  • Флагманский пикап JAC T9 в России: теперь с дизелем, цена известна

Флагманский пикап JAC T9 в России: теперь с дизелем, цена известна

06.08.2025 189 0 2

Как и бензиновый грузовичок, дизельный JAC T9 предложат в единственной богатой комплектации. В продажу новая версия поступит в ближайшее время.

Рамный пикап JAC T9 длиной 5330 мм стартовал в России в прошлом году, прежде модель была доступна исключительно с бензиновой турбочетверкой 2.0 TGDI (224 л.с., 390 Нм). Теперь же объявлено о расширении гаммы: до конца августа на наш рынок выйдет дизельная версия (она запечатлена на заглавном фото). Причем такое исполнение уже внесли в прайс-лист модели, но к цене вернемся чуть позже.

Это бензиновый JAC T9 для России, дизельный запечатлен на заглавном фото. Других изображений новой версии компания пока не предоставила
1 / 3
Это бензиновый JAC T9 для России, дизельный запечатлен на заглавном фото. Других изображений новой версии компания пока не предоставила
2 / 3
Это бензиновый JAC T9 для России, дизельный запечатлен на заглавном фото. Других изображений новой версии компания пока не предоставила
3 / 3

Под капотом новой версии установлен турбодизель 2.0 TDi. В пресс-релизе местного представительства JAC указана отдача 170 л.с. и 410 Нм (в брошюре заявлена мощность 168 л.с., но крутящий момент тот же). Как и JAC T9 с бензиновым турбомотором, пикап с дизелем имеет классический восьмиступенчатый автомат и полный привод (part-time с раздаткой BorgWarner). При этом сообщается, что коробку модернизировали – ее адаптировали «для работы в паре с дизельным двигателем».

Бензиновый JAC T9, у дизельного пикапа аналогичный интерьер
1 / 2
Бензиновый JAC T9, у дизельного пикапа аналогичный интерьер
2 / 2

Согласно прайс-листу, пикап с дизелем слегка отличается внешне – у него «решетка радиатора черного цвета с тонированным логотипом» (на решетке бензинового T9 красуются хромированные полоски). JAC T9 с турбодизелем предложат в единственной комплектации Explore (у бензинового пикапа сейчас аналогичное исполнение). В нее входят: светодиодная оптика, 18-дюймовые диски, защита двигателя, металлические боковые подножки, люк с электроприводом, подогрев передних сидений, климат-контроль, цифровая приборка (7 дюймов) и мультимедиа с планшетом диагональю 10,4 дюйма, беспроводная зарядка для смартфона, передний и задний парктроники, камеры кругового обзора, круиз-контроль.

Бензиновый JAC T9

Рекомендованная цена дизельного JAC T9 без учета акций – 3 649 000 рублей. Столько же сегодня просят и за бензиновый пикап 2025 года выпуска (тоже без учета спецпредложений).

пикап дизель Россия Китай авторынок новинки JAC JAC T9

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Гидротрансформатор, прощай: почему классические АКП на бюджетных машинах остались в прошлом Вы заметили, что все больше новых компактных автомобилей оснащается либо вариатором, либо роботизированной коробкой с двойным сцеплением? А традиционная гидромеханика используется теперь гла... 2210 1 1 06.08.2025
Статьи / Электромобиль Выбираем зарядную станцию для электромобиля и гибрида: что означают основные характеристики Очевидно, что основное преимущество электромобиля – отсутствие необходимости заправлять его бензином или дизельным топливом. Но заряжать его надо в любом случае, и встаёт логичный вопрос: ка... 800 0 0 05.08.2025
Статьи / Популярные вопросы Новые правила и штрафы за непропуск спецтранспорта: кому и как правильно уступать дорогу В конце июля в силу вступили поправки в ПДД, связанные с предоставлением преимущества спецтранспорту, а также были утверждены поправки в КоАП, ужесточающие наказание за непропуск машин с миг... 491 3 1 04.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8184 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7718 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 6808 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
28 5 причин покупать и не покупать Peugeot 607
5 Polestar тихо уходит с китайского рынка, притом что все её машины — ки...
3 Pontiac Fiero: как в попытках сэкономить сгорают мечты
Новые комментарии
Change privacy settings