В России стартует новый сезон гастрономического фестиваля Tank Gourmet

Бренд Tank (принадлежит компании Great Wall Motor) запускает в России летний гастрономический фестиваль, который получил название Tank Gourmet. Серия мероприятий пройдёт с 3 июля по 23 августа в пяти городах страны – от Балтийского побережья до Сибири и Юга. Посетить ресторанный фестиваль могут жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи и Красноярска.

Tank Gourmet объединяет шеф-поваров пяти ресторанов в перечисленных городах, их цель заключается в том, чтобы создать серию необычных сочетаний и идей в формате фирменного сет-меню Tank. Сообщается, что заказать его могут все желающие гости ресторанов, а для владельцев автомобилей китайского бренда и участников сообщества Tank предусмотрены привилегии.

Старт фестивалю Tank Gourmet будет дан в Москве, в ресторане Luwo (шеф-повар – Артём Чудненко), 3 июля, мероприятия продлятся до 3 августа. Меню даст представление о древней лувийской цивилизации или «людях моря», которые объединили традиции Древней Греции, Востока и Запада.

В Санкт-Петербурге гостей с 9 июля по 4 августа примет ресторан Koi (шеф-повар – Евгений Корсун). Здесь меню будет включать в себя различные морепродукты из разных частей света, а также японские, китайские, сингапурские и иные «акценты в стиле паназиатской эклектики».

В казанском ресторане Lulua (шеф-повар – Артём Лаптев) мероприятия пройдут с 15 июля по 15 августа. Здесь в основу концепции ляжет гастрономическая культура Ливана, Марокко, Израиля и Турции.

В Сочи гостей фестиваля поприветствует ресторан «Баран-Рапан» (шеф-повар – Андрей Грязев), изучить специальное меню можно будет с 18 июля по 18 августа. В его основу ляжет кухня Чёрного моря, при этом все блюда созданы в соответствии с современными трендами.

Красноярский ресторан N’kei (бренд-шеф – Алексей Кущенко, шеф-повар – Никита Хлыновский, концепт-шеф – Никанор Виейра) примет гостей Tank Gourmet с 23 июля по 23 августа. Особенностью этой концепции является использование традиций японских переселенцев в Перу совместно с основами сибирской кухни.

Хедлайнером ресторанного фестиваля является рамный внедорожник Tank 500, вышедший на российский рынок весной прошлого года. Напомним, помимо просто «пятисотого» в РФ предлагаются также версии Urban и Blacktrail, при этом цену топового «чёрного» исполнения в местном офисе объявили недавно, во второй половине прошлого месяца.