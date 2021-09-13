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  • В России уточнили правила получения денег по ОСАГО, чтобы лишить заработка автоюристов

В России уточнили правила получения денег по ОСАГО, чтобы лишить заработка автоюристов

13.09.2021 407 0 1

Соответствующее информационное письмо было опубликовано Центробанком РФ. Дело в том, что теперь направление на ремонт будут выдавать даже в случае перепродажи права требования возмещения в рамках «автогражданки».

 

На сегодняшний день, одним из обязательных документов для автовладельцев в нашей стране остаётся ОСАГО. Сотрудники ГИБДД имеют право в ходе проверке документов потребовать предъявить бумажный либо электронный полис (во втором случае его можно показать на экране смартфона). Средняя цена «автогражданки» в РФ сейчас равна 5562 рублям, а средний размер денежного возмещения в РСА больше не указывают, известна лишь совокупная сумма выплат: она составила 81,59 млрд рублей за январь-июль 2021 года (на 5% больше, чем за первые семь месяцев 2020-го).

Сейчас в стране действует приоритет ремонта над денежными выплатами в рамках договоров ОСАГО. Соответствующая норма вступила в силу несколько лет назад. У автовлалельцев есть возможность выбрать денежную компенсацию, однако для этого должны быть веские причины, к примеру та, что СТО, на которую страховая компания предлагает отправить повреждённое авто, находится слишком далеко от места жительства водителя.

Кроме того, до недавнего времени на ремонт могли не отправлять автомобили в случаях, когда так называемые «автоюристы» выкупали право требования у пострадавших в аварии граждан по договору цессии. Как сообщают страховщики, в таких случаях «дельцы» обычно платят владельцам битых автомобилей меньше, чем планируют получить со страховщиков.

Стоит отметить, что сейчас при ремонте автомобилей в рамках ОСАГО износ не учитывается: сотрудники сервиса проводят восстановительные работы с помощью новых деталей (хотя они не обязательно должны быть оригинальными). Тогда как при расчёте денежного возмещения по ОСАГО износ учитывается.

Как правило, «автоюристы», выкупающие право требования у пострадавших в ДТП, отказываются от возмещения в натуральной форме. Они ссылаются на то, что не могут предоставить автомобиль на станцию техобслуживания, так как не являются его владельцами.

С этим решил бороться Центробанк. По этой причине он распространил информационное письмо, в котором уточнил, что сейчас существует список конкретных условий, при которых возмещение по ОСАГО выплачивается деньгами, при этом он не включает в себя такой пункт, как «невозможность предоставления автомобиля на станцию техобслуживания лицом, которое приобрело право требования».

Кроме того, этим же письмом регулятор напомнил о том, что требования по возмещению вреда жизни или здоровью вообще не могут быть переданы по договору цессии: по этой денежной выплате потерпевшие обязаны самостоятельно обращаться к своему страховщику.

Весной текущего года стало известно о том, что страховщики думают о том, чтобы начать выплачивать денежное возмещение по ОСАГО без учёта износа. Предполагается, что в итоге полисы «автогражданки» для всех пользователей могут стать дороже.

Россия авто и общество законы ДТП

 

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