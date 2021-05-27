Страховщики думают о выплатах по ОСАГО без учёта износа. В итоге полисы станут дороже

Также власти в очередной раз обсудят отмену территориальных коэффициентов и повышение выплат пострадавшим с 500 тыс. до 2 млн рублей.

В России одним из обязательных документов для автовладельцев является ОСАГО. При проверке документов сотрудники ГИБДД имеют право потребовать предъявить бумажный или электронный полис (второй – на экране смартфона/планшета). Сейчас средняя цена «автогражданки» по стране составляет 5474 рубля (речь идёт о физлицах, владеющих «легковушками»). Однако этот «ценник» может ощутимо вырасти в случае, если ОСАГО в очередной раз подвергнут реформе.



Как сообщает АСН со ссылкой на заместителя председателя Центробанка РФ Владимира Чистюхина (ЦБ – регулятор ОСАГО), в этом сегменте страхования осталось несколько нерешённых проблем. Представитель Банка России отметил, что все они будут обсуждаться позже, уже с Госдумой РФ нового созыва.

Одним из важных вопросов остаётся обеспечение денежных выплат пострадавшей стороне в рамках ОСАГО без учёта износа повреждённого транспортного средства. Отметим, на сегодняшний день, по закону, износ деталей учитывается при выплатах, при этом при ремонте машин применять б/у детали запрещено (хотя разрешается использовать аналоги, а не оригинальные детали, главное, чтобы комплектующие были новыми).



По словам Владимира Чистюхина, Центробанк на данный момент склоняется к тому, чтобы «поддержать уход от износа при выплатах». Однако, очевидно, что это повлечёт за собой последствия, которые отразятся на всех автовладельцах: речь идёт о корректировке тарифов, то есть о повышении стоимость обязательной страховки. Это всегда ведёт к недовольству водителей и в итоге может «вылиться» в массовый отказ от ОСАГО.

Кстати, в дальнейшем власти будут также обсуждать вопрос компенсации в рамках «автогражданки» в случае отсутствия у виновника ДТП страхового полиса. Отметим, сейчас пострадавшей стороне приходится добиваться выплат напрямую от виновника через суд, и нередко такие дела затягиваются на годы.



Кроме того, по-прежнему не решён вопрос отмены нескольких коэффициентов, которые напрямую не влияют на уровень аварийности клиентов. Речь идёт о мощности мотора автомобиля клиента и региона, в котором он проживает. Если учесть, что компании и сейчас имеют возможность менять тариф в зависимости от территории, на которой используется ТС, дополнительный коэффициент действительно кажется излишним.

Ещё одна давно назревшая проблема касается выплат по жизни и здоровью пострадавшим в ДТП. Сейчас максимальная сумма по ОСАГО ограничена 500 тыс. рублей. При этом, если страдает пассажир в общественном транспорте (включая такси), то ему положены выплаты в размере 2 млн рублей. Власти давно выступают за то, чтобы поднять размер максимальной суммы и в рамках «автогражданки».



Ранее в РСА предупреждали, что по предварительным подсчётам, увеличение лимитов выплат по жизни и здоровью до 2 млн рублей приведёт к повышению среднего тарифа примерно на 10-11%. Предполагалось, что средняя цена полиса ОСАГО в этом случае вырастет примерно на 500-600 рублей.

