Эскизы своей новой модели марка Baojun распространила в августе. А недавно в сюжете одного из «поднебесных» телеканалов засветился реальный автомобиль. Плюс появилась пара тизеров. Кроссовер пока известен под внутризаводским индексом CN210S. Предполагалось, что премьера новинки состоится в следующем году, но теперь местные СМИ сообщают, что «паркетник» представят до конца 2018-го.

Передняя часть модели выполнена в стиле других кроссоверов бренда – Baojun 510 и Baojun 530, при этом новинка получила еще более узкую оптику. Корму «живой» машины не видно, но благодаря эскизам и тизерам мы знаем, что фонари объединены перемычкой – CN210S стал первой моделью Baojun, на которой применено это решение, кстати, модное сегодня среди автопроизводителей. Кроме того, у нового SUV квадратные колесные арки.

1 / 3 Тизеры новой модели Baojun 2 / 3 Тизеры новой модели Baojun 3 / 3 Тизеры новой модели Baojun

Китайские профильные медиа сообщают о некой новой платформе, которая позже ляжет в основу других кроссоверов и минивэнов Baojun, однако подробностей о «тележке» пока нет. Мотор же CN210S, по предварительным данным, достался от Baojun 530. Речь идет о бензиновой «турбочетверке» 1.5 мощностью 150 л.с. У «пятьсот тридцатого» этот двигатель сочетается с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной трансмиссией. Пока неизвестно, предусмотрен ли для новинки полный привод. У других нынешних кроссоверов Baojun версий 4×4 нет.

В линейке бренда новый SUV, скорее всего, будут позиционировать в качестве флагмана. Сейчас же самым дорогим кроссом является Baojun 530, его цена стартует с отметки в 75 800 юаней, что эквивалентно примерно 759 000 рублей по актуальному курсу. Впрочем, вряд ли CN210S окажется намного дороже.

1 / 4 Эскизы новинки Baojun, опубликованные ранее 2 / 4 Эскизы новинки Baojun, опубликованные ранее 3 / 4 Эскизы новинки Baojun, опубликованные ранее 4 / 4 Эскизы новинки Baojun, опубликованные ранее

Напомним, бренд Baojun был создан концернами General Motors и SAIC в 2010 году специально для «поднебесного» рынка. Там позиции марки сильны: в 2017-м реализовано 1 021 307 автомобилей (помимо Baojun 510 и 530, это еще кросс с индексом 560, хэтч, универсал и компактвэны) – это восьмое место в общем рейтинге всех марок, которые присутствуют в Китае.

Между тем модели Baojun все же известны и в других странах, но под другими брендами. Например, в Индонезии сегодня продают компактвэн Wuling Cortez, который представляет собой вэн Baojun 730. Также в этой стране скоро может появиться «паркетник» Wuling – близнец кроссовера Baojun 530. А в Индии «пятьсот тридцатый» будут продавать под маркой MG.