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  • Важное решение в ОСАГО: в суде допустили взыскание со страховщиков без учёта износа

Важное решение в ОСАГО: в суде допустили взыскание со страховщиков без учёта износа

09.02.2021 53 0 0

Этот вариант может применяться, если страховая компания нарушила процедуру замены ремонта на выплату в рамках «автогражданки».

 

В России в системе ОСАГО сейчас действует приоритет натуральной формы возмещения ущерба над денежными выплатами. Автомобили клиентов разрешено ремонтировать только с использованием новых автозапчастей: допустимо использовать неоригинальные детали, но не «б/у». Вариант использования подержанных комплектующих возможен по согласованию сторон. Но чаще всего в спорных случаях, к примеру, если машина клиента уже в солидном возрасте и новых деталей для неё не производят, используется денежная выплата.

В случае денежной выплаты страховщики учитывают износ деталей, ведь, согласно договору, автомобилю должны вернуть прежнее состояние, то есть то, которое у него было до ДТП. Но не все с этим согласны: к примеру, в 2018 году депутаты предлагали поправки в закон об ОСАГО, согласно которым денежные выплаты в рамках «автогражданки» должны производиться страхователям без учёта износа их машин. Эта идея далеко не прошла, потому что не пришлась по душе Минфину: в ведомстве справедливо рассудили, что это приведёт к подорожанию полисов для всех автовладельцев.

Однако теперь в Верховном суде РФ страховщика заставили совершить денежную выплату без учёта износа автомобиля клиента. Суть дела заключалась в следующем. Как сообщает АСН, в январе 2019-го «Газель» допустила столкновение с припаркованным BMW X5, который принадлежал физлицу. Владелец в соответствии с процедурой прямого возмещения убытков (ПВУ) обратился за возмещением к своему страховщику ОСАГО, им оказалась компания «Росгосстрах».

В итоге страховщик на основании заключения эксперта-осмотрщика решил, что повреждения BMW X5 не соответствуют предшествующим событиям с участием «Газели». Был сделан вывод о том, что они были получены в иных обстоятельствах. Клиенту пришлось ремонтировать автомобиль за свой счёт, затем он обратился в суд, помимо прочего требуя с «Росгосстраха» страховое возмещение в размере 346 тыс. рублей.

В июле того же года была проведена судебная экспертиза, согласно её результатам, часть повреждений – результат наезда «Газели». Согласно решению, стоимость восстановительного ремонта (по используемой в ОСАГО Единой методике), без учёта износа заменяемых запчастей составила 346 тыс. рублей, а с учётом износа – 257 тыс. рублей. Суды первой инстанции и апелляции пояснили, что страховщик не выдал клиенту направление на ремонт, так что взыскали с него возмещение без учёта износа.

Пересмотреть это решение пытался второй кассационный суд: здесь сочли, что раз возмещение взыскано в виде денежной выплаты, размер расходов на запчасти следует определять с учётом износа. При этом оставшуюся часть пострадавшей стороне предлагалось самостоятельно требовать с виновника ДТП.

Верховный суд с последними выводами не согласился. Отмечается, что суды не установили обстоятельств, в силу которых страховщик мог заменить положенный ремонт автомобиля на денежную выплату без соответствующей договорённости с клиентом. Получается, в этом деле страховщик не организовал восстановительный ремонт, так что должен возместить его стоимость без учёта износа заменённых деталей автомобиля.

Напомним, ранее законодатели предлагали изменить правила восстановительного ремонта в ОСАГО. Дело в том, что сейчас на станции официальных дилеров отправляют только новые автомобили (в возрасте до двух лет). Инициаторы же предлагали направлять к «официалам» все машины, находящиеся на гарантии. Ход этой идее не дали: она получила отрицательный отзыв комиссии правительства РФ.

Россия авто и общество законы

 

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