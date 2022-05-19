Вэн Toyota Sienna получил лимитированную спецверсию на юбилей, хотя она не такая уж особенная

За основу для нового исполнения взяли массовую «оспортивленную» комплектацию. Из отличий, не считая, конечно, ограниченного тиража, – мелкий декор и расширенный список оборудования.

Самый первый минивэн Toyota Sienna дебютировал в Штатах в 1997 году, в 2020-м он перешел в четвертое поколение. Нынешняя модель получилась удачной: в 2021-м на американском рынке было реализовано почти 108 000 единиц (рост в 2,5 раза), так что Сиенна не только стала самым популярным вэном США, но и отхватила 35-процентную долю в своем сегменте. Всего же за четверть века, по оценкам самой Тойоты, продано свыше 2,2 миллиона штук. Ну а к юбилею модели подготовлена спецверсия, которая будет выпущена ограниченным тиражом 2525 экземпляров. Правда, отличий от обычного MPV не так уж и много.

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Лимитированное исполнение получило незатейливое название 25th Anniversary Edition, его сделали на базе «оспортивленной» комплектации XSE. То есть у «юбилейной» Sienna радиаторная решеткой с черной сеткой, чуть более агрессивные бамперы, черные же 20-дюймовые колеса и перенастроенная подвеска. «Фишки» именно особого вэна – шильдик 25 years на корме, специальный чехольчик для брелока и коврики с названием новой серии. Кузов такого MPV может быть окрашен в серебристый или жемчужно-белый.



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Кроме того, Sienna 25th Anniversary Edition отличилась расширенным списком стандартного оборудования. Так, вэн по умолчанию имеет пакет XSE Plus (рейлинги на крыше, мультимедиа-система с навигатором и беспроводная зарядка), а от «богатой» версии Limited «юбилейному» вэну достались наружные зеркала с «памятью» и автоматическим затемнением, подогрев и вентиляция передних сидений и раздельные кресла второго ряда с выдвижными подставками для ног.



Полноценными фото интерьера Toyota Sienna 25th Anniversary Edition компания не поделилась, так что любуемся на салон версии XSE 1 / 3 Полноценными фото интерьера Toyota Sienna 25th Anniversary Edition компания не поделилась, так что любуемся на салон версии XSE 2 / 3 Полноценными фото интерьера Toyota Sienna 25th Anniversary Edition компания не поделилась, так что любуемся на салон версии XSE 3 / 3

Техника прежняя. В Штатах актуальная Toyota Sienna представлена исключительно в виде гибрида, в состав установки входят «атмосферник» 2.5 и электромотор, совокупная отдача – 246 л.с. За доплату для всех версий, включая 25th Anniversary Edition, предусмотрен полный привод (еще один электромотор установлен на задней оси).



Одновременно американский офис Тойоты заявил о том, что обычная Sienna перешла в 2023 модельный год. Впрочем, стандартный вэн никаких изменений не получил, зато объявлено, что в строю осталась спецверсия Woodland с увеличенным дорожным просветом, дебютировавшая в 2021-м.



Цена Sienna 25th Anniversary Edition пока не озвучена, прайс-листа Sienna-2023 тоже еще нет. За минивэн предыдущего модельного года сегодня просят 35 285 – 51 485 долларов (без учета налогов и доставки).